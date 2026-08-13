Comerciantes de rua de Piracicaba já podem se inscrever para participar da próxima edição do Sabores na Rua, promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda. O evento será realizado no dia 31 de agosto, das 10h às 15h, na rampa do Centro Cívico, localizada na rua Antônio Corrêa Barbosa, nº 2.233.

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A edição será comemorativa aos 259 anos de Piracicaba, celebrados em 1º de agosto. A programação especial do aniversário do município está disponível no site oficial da Prefeitura.