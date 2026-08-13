13 de agosto de 2026
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Comerciantes podem se inscrever no Sabores na Rua em Piracicaba

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Comerciantes de Piracicaba podem se inscrever no Sabores na Rua até as 14h desta quinta-feira (13). O evento acontece em 31 de agosto, na rampa do Centro Cívico.
Comerciantes de Piracicaba podem se inscrever no Sabores na Rua até as 14h desta quinta-feira (13). O evento acontece em 31 de agosto, na rampa do Centro Cívico.

Comerciantes de rua de Piracicaba já podem se inscrever para participar da próxima edição do Sabores na Rua, promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda. O evento será realizado no dia 31 de agosto, das 10h às 15h, na rampa do Centro Cívico, localizada na rua Antônio Corrêa Barbosa, nº 2.233.

VEJA MAIS :

A edição será comemorativa aos 259 anos de Piracicaba, celebrados em 1º de agosto. A programação especial do aniversário do município está disponível no site oficial da Prefeitura.

Podem participar comerciantes que trabalham com trailers, food trucks, carrinhos e bikes de alimentos e bebidas não alcoólicas. As inscrições devem ser realizadas até as 14h desta quinta-feira (13), exclusivamente pela internet.

Após a aprovação da inscrição, os participantes deverão pagar uma taxa de participação. O valor é de R$ 200 para trailers e food trucks e de R$ 100 para carrinhos e bikes.

Critérios de seleção

A escolha dos comerciantes levará em consideração critérios como a documentação apresentada, conservação dos equipamentos, variedade dos produtos oferecidos e adequação dos preços.

Também é obrigatório que os comerciantes estejam estabelecidos em Piracicaba. Terão prioridade aqueles que possuem autorização do setor de Economia Informal.

Mais informações sobre as regras e os critérios de participação estão disponíveis na edição de 10 de agosto do Diário Oficial do Município.

Serviço

Sabores na Rua – edição comemorativa
Data: 31 de agosto
Horário:  Das 10h às 15h
Local: Rampa do Centro Cívico – rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233
Taxa: R$ 200 para trailers e food trucks; R$ 100 para carrinhos e bikes
Inscrições: até 14h desta quinta-feira (13)

Link para inscrição :  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW8bjpvY6f-hq5kKpaOxcWMB8BH9diCvzZHcZ4xA_JsGKhjw/viewform?pli=1

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