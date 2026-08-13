Comerciantes de rua de Piracicaba já podem se inscrever para participar da próxima edição do Sabores na Rua, promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda. O evento será realizado no dia 31 de agosto, das 10h às 15h, na rampa do Centro Cívico, localizada na rua Antônio Corrêa Barbosa, nº 2.233.
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A edição será comemorativa aos 259 anos de Piracicaba, celebrados em 1º de agosto. A programação especial do aniversário do município está disponível no site oficial da Prefeitura.
Podem participar comerciantes que trabalham com trailers, food trucks, carrinhos e bikes de alimentos e bebidas não alcoólicas. As inscrições devem ser realizadas até as 14h desta quinta-feira (13), exclusivamente pela internet.
Após a aprovação da inscrição, os participantes deverão pagar uma taxa de participação. O valor é de R$ 200 para trailers e food trucks e de R$ 100 para carrinhos e bikes.
Critérios de seleção
A escolha dos comerciantes levará em consideração critérios como a documentação apresentada, conservação dos equipamentos, variedade dos produtos oferecidos e adequação dos preços.
Também é obrigatório que os comerciantes estejam estabelecidos em Piracicaba. Terão prioridade aqueles que possuem autorização do setor de Economia Informal.
Mais informações sobre as regras e os critérios de participação estão disponíveis na edição de 10 de agosto do Diário Oficial do Município.
Serviço
Sabores na Rua – edição comemorativa
Data: 31 de agosto
Horário: Das 10h às 15h
Local: Rampa do Centro Cívico – rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233
Taxa: R$ 200 para trailers e food trucks; R$ 100 para carrinhos e bikes
Inscrições: até 14h desta quinta-feira (13)
Link para inscrição : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdW8bjpvY6f-hq5kKpaOxcWMB8BH9diCvzZHcZ4xA_JsGKhjw/viewform?pli=1