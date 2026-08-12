Moradora de Artemis, Melissa representou Piracicaba na modalidade de ginástica artística durante a competição, realizada entre os dias 4 e 13 de julho, em Lençóis Paulista (SP).

A atleta Melissa Eduarda de Macedo, de 10 anos, recebeu uma moção de aplausos da Câmara Municipal de Piracicaba em reconhecimento ao desempenho nos 68º Jogos Regionais. A homenagem foi entregue nesta terça-feira (11) pelo vereador Josef Borges (PP).

A jovem iniciou na ginástica artística aos 5 anos e, desde então, vem se dedicando aos treinamentos. Atualmente, integra a equipe comandada pelos técnicos Daniel e Daniela Biscalchin.

Durante os Jogos Regionais, Melissa conquistou quatro medalhas. A atleta ficou com o ouro nas paralelas, a prata na trave, o bronze no salto e mais uma prata na disputa por equipes. Os resultados contribuíram para o desempenho de Piracicaba na competição.

A moção de aplausos nº 239/2026 foi entregue por Josef Borges ao lado do prefeito Helinho Zanatta (PSD). Segundo o vereador, o reconhecimento busca valorizar a dedicação da atleta e destacar a importância do incentivo ao esporte de base.