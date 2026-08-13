Durante as eleições de 2026, alguns eleitores terão prioridade no atendimento nas seções eleitorais. A legislação eleitoral estabelece garantias específicas para pessoas idosas, com deficiência ou mobilidade reduzida, com o objetivo de assegurar que o voto seja exercido de forma acessível, segura e digna.

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Entre os eleitores com 60 anos ou mais, há preferência no atendimento durante a votação. Esse público não precisa permanecer na fila comum e deve ser atendido prioritariamente pela equipe da Justiça Eleitoral.