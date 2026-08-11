Uma denúncia gravíssima mobilizou a Polícia Militar na tarde desta terça-feira (11), em Piracicaba. Uma criança teria contado à própria mãe que foi vítima de uma suposta situação de abuso sexual envolvendo um homem de aproximadamente 51 anos, que seria marido de sua avó.

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Ao tomar conhecimento do relato, a mãe foi até a residência e acionou imediatamente a Polícia Militar.