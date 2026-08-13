Por muitos anos, quando se falava em doenças relacionadas ao trabalho, a atenção estava principalmente voltada aos problemas físicos e aos acidentes. Com as transformações na rotina profissional, porém, a discussão passou a incluir também questões relacionadas à saúde mental.

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Dificuldade para separar vida pessoal e profissional, excesso de demandas, jornadas desgastantes, pressão constante e conflitos são alguns dos fatores que podem afetar o bem-estar dos trabalhadores.