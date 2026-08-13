A Casa do Povoador de Piracicaba (SP), um dos principais patrimônios históricos e pontos turísticos do município, apresenta sinais de deterioração e falta de manutenção. Pichações nas paredes externas, goteiras, danos no teto de madeira, rachaduras, vazamentos e equipamentos sem funcionamento estão entre os problemas encontrados no imóvel, que permanece aberto à visitação e recebe atividades culturais.

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Do lado de fora, as paredes da Casa do Povoador, considerada um dos marcos relacionados ao surgimento de Piracicaba, chamam a atenção pelas pichações e pelo desgaste da estrutura e dos acabamentos.