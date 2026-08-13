Em 24 de fevereiro de 1851, Miguelzinho Dutra criou a Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte e, em 5 de abril de 1853, iniciou a edificação do templo, concluída em 26 de junho de 1855. A igreja foi abençoada em 3 de setembro do mesmo ano, com o translado da imagem de Nossa Senhora da Boa Morte, vinda da Igreja Matriz, hoje Catedral de Santo Antônio, para o templo recém-inaugurado.

Uma trajetória marcante em nossa cidade, que remonta a 1844, com a iniciativa de um ituano e morador de Piracicaba, o Sr. Miguel Arcanjo Benício Dutra, popularmente conhecido como Miguelzinho Dutra, cujos restos mortais estão sepultados no interior da Igreja da Assunção. Idealizador e construtor da primitiva igreja, Miguelzinho Dutra utilizou suas próprias mãos e seus conhecimentos como arquiteto, entalhador, escultor e pintor na construção do templo.

Também são especialmente interessantes os registros sobre a construção e a manutenção da antiga igreja. Para viabilizar a continuidade das obras, Miguel Dutra chegou a viajar até a capital do Império brasileiro, onde foi recebido pelo imperador Dom Pedro II. Em seu diário, ele próprio relata a viagem:

“No dia 19 de julho de 1864, depois de tirar atestados na Câmara Municipal, do Reverendo Vigário Joaquim Cypriano de Camargo, do Doutor Juiz de Direito da Comarca e munido das cartas de vários senhores desta cidade, fui à Capela de Nossa Senhora da Boa Morte assistir à missa que celebrou o Reverendo Padre João José de Andrade, para bom sucesso da viagem. Despedi-me das pessoas que se achavam na Capela com o fim de também assistirem aquele ato e, confiado na proteção da Santa Virgem, segui viagem para o Rio de Janeiro. Levei mais cartas de Capivari e de Itu. Em Santos demorei-me 11 dias por causa de não haver vapores para seguir. Finalmente, no dia 5 de agosto embarquei-me e cheguei ao Rio no dia 6, às 4 horas da tarde. No dia 14, dia mesmo de Nossa Senhora da Boa Morte, fui ao Paço de São Cristóvão entregar ao Imperador um oratório que fiz com a imagem da Santa feita em jaspe, a qual ofertei à Sua Alteza Real, a Imperatriz. O Imperador me recebeu com muita afabilidade, inquirindo-me sobre o meu trabalho etc.etc., deu-me 100$000 (cem mil réis), como esmola... - Auxílio para a construção da Boa Morte”.

Na noite de 25 de janeiro de 1891, uma tragédia atingiu o edifício do Colégio Assunção, que funcionava, como atualmente, ao lado da Igreja da Boa Morte. O prédio foi destruído por um grande incêndio.