Câmeras equipadas com inteligência artificial já são usadas para fiscalizar o trânsito em rodovias de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Os equipamentos conseguem identificar infrações enquanto os veículos seguem viagem, incluindo situações como motoristas sem cinto ou usando o celular ao volante.

Mas a IA não aplica a multa sozinha. Quando o sistema detecta uma possível irregularidade, um alerta é enviado ao Centro de Controle Operacional (CCO), onde um policial rodoviário analisa as imagens, confirma a ocorrência e realiza os procedimentos necessários para a autuação.

Na Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), a tecnologia já apresentou impacto nos números. Entre janeiro e maio de 2026, as autuações por falta de cinto caíram 12,6%, passando de 5.540 para 4.841 registros em relação ao mesmo período de 2025. As multas por uso de celular também recuaram 9,3%, de 1.744 para 1.581.