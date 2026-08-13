O El Niño ganhou força e tem 93% de probabilidade de atingir a categoria muito forte a partir de setembro, segundo a nova atualização da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (Noaa), divulgada nesta quinta-feira (13).

O fenômeno climático começou em junho e ocorre quando as águas da superfície do Pacífico equatorial ficam mais quentes do que a média. Na atualização anterior, divulgada no mês passado, a Noaa estimava em 81% a possibilidade de o fenômeno alcançar a intensidade muito forte entre outubro e dezembro.

A agência também calcula em 90% a chance de que as condições de forte intensidade permaneçam até janeiro. O El Niño pode continuar atuando até o início do outono de 2027, em abril.

O que caracteriza um El Niño muito forte