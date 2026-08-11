Piracicaba recebe entre os dias 21 e 23 de agosto a 37ª edição das 100 Milhas, tradicional prova automobilística realizada no ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo). Para acompanhar o evento, o público deverá levar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade do município.
A corrida principal será realizada no domingo (23), às 15h, depois de uma programação que começa na sexta-feira (21) e reúne treinos, classificatórios e provas de diferentes categorias. O estacionamento no local terá custo de R$ 30. A programação inclui disputas de Fórmula Vee, Fórmula 1600, Fórmula EVO, Fusca, Tubular e Marcas e Pilotos. No domingo, as atividades começam pela manhã, com sessões de aquecimento, antes das corridas preliminares e da prova principal.
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Programação completa
A sexta-feira (21) será dedicada aos treinos livres e à preparação dos carros para as disputas do fim de semana.
- 8h: vistoria técnica de todas as categorias na balança;
- 8h às 12h: treinos livres de Fórmula Vee, Fórmula 1600/EVO, Tubular/Marcas e Pilotos e Fusca;
- 12h às 12h50: intervalo para almoço;
- 13h às 17h10: continuação dos treinos livres de todas as categorias.
O sábado (22) terá as tomadas de tempo que definirão as posições de largada e as primeiras provas da programação.
- 8h: vistoria técnica geral na balança;
- 8h às 11h20: treinos livres e briefings obrigatórios das categorias;
- 12h às 12h40: intervalo para almoço;
- 13h às 14h10: sessões de tomadas de tempo;
- 14h20: largada da Fórmula Vee — 1ª prova, com 16 voltas;
- 15h25: largada dos Fuscas — 1ª prova, com 12 voltas;
- 15h50: largada da Fórmula EVO — 1ª prova, com 15 voltas;
- 16h às 16h35: tomadas de tempo oficiais para Tubular e Marcas e Pilotos;
- 16h40: largada da Fórmula Vee — 2ª prova, com 16 voltas.
O domingo (23) concentra as principais disputas do evento e termina com a largada da 37ª edição das 100 Milhas de Piracicaba.
- 8h30 às 10h30: sessões de warm up para Fórmula 1600, Fusca, Fórmula EVO, Tubular e Marcas e Pilotos;
- 11h: largada da Fórmula 1600;
- 12h: cerimônia de pódio da Fórmula 1600;
- 13h20: largada da Fórmula EVO — 2ª prova, com 15 voltas;
- 13h45: largada dos Fuscas — 2ª prova, com 12 voltas;
- 14h30: apresentação oficial dos pilotos e solenidade de abertura;
- 15h: largada oficial da 37ª 100 Milhas de Piracicaba;
- 17h30: solenidade de pódio e premiação dos campeões.
Além de integrar o calendário esportivo do município, a edição deste ano terá caráter social com a arrecadação dos alimentos destinados ao Fundo Social. A competição também ocorre no mês em que Piracicaba celebra seu aniversário de 259 anos.