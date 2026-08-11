Piracicaba recebe entre os dias 21 e 23 de agosto a 37ª edição das 100 Milhas, tradicional prova automobilística realizada no ECPA (Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo). Para acompanhar o evento, o público deverá levar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade do município.

A corrida principal será realizada no domingo (23), às 15h, depois de uma programação que começa na sexta-feira (21) e reúne treinos, classificatórios e provas de diferentes categorias. O estacionamento no local terá custo de R$ 30. A programação inclui disputas de Fórmula Vee, Fórmula 1600, Fórmula EVO, Fusca, Tubular e Marcas e Pilotos. No domingo, as atividades começam pela manhã, com sessões de aquecimento, antes das corridas preliminares e da prova principal.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Programação completa