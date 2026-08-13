Apesar das discussões, os sachês não estão proibidos atualmente no Brasil. Também não existe, neste momento, uma lei aprovada que determine a retirada imediata dessas embalagens de restaurantes, lanchonetes e bares.

Os tradicionais sachês de ketchup, maionese, mostarda e outros condimentos podem sofrer mudanças no Brasil caso projetos em discussão no Congresso avancem. As propostas buscam reduzir o uso de plásticos descartáveis e estimular alternativas reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis.

Uma das propostas que trata do tema é o Projeto de Lei (PL) 258/2024, que cria a Política Nacional de Desplastificação. O texto está em tramitação no Senado e prevê medidas para substituir plásticos de uso único por materiais menos poluentes.

O que diz o projeto?

O relatório apresentado pelo senador Renan Calheiros prevê um prazo de dois anos, após uma eventual publicação da lei, para a substituição dos plásticos de uso único. Depois desse período, haveria ainda um prazo adicional para a circulação de produtos já fabricados.