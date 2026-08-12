A região de Piracicaba recebe neste fim de semana um novo Festival de Orquídeas. A 16ª edição do evento será realizada no sábado (15) e no domingo (16), no Orquidário Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste, com entrada gratuita. Durante a programação, os visitantes poderão conferir uma variedade de orquídeas em exposição e também comprar plantas. O festival reúne opções para diferentes perfis de público, desde quem já cultiva as flores até quem deseja começar uma coleção.
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O Orquidário Chácara Bela Vista também participará do evento, levando novidades e plantas para colecionadores. A presença de diferentes expositores deve ampliar as opções disponíveis para quem pretende adquirir novas espécies. Além das flores, profissionais ligados à orquidofilia estarão no local para tirar dúvidas dos visitantes e dar orientações sobre o cultivo das plantas. A programação também contará com food trucks para quem quiser aproveitar opções gastronômicas durante a visita.
No sábado (15), o festival acontece das 9h às 17h. No domingo (16), o funcionamento será das 9h às 16h. A entrada é gratuita. O Orquidário Santa Bárbara fica na Rua Antonio de Oliveira Lino, nº 378, no bairro Jardim Santa Alice. O local tem acesso pela Rodovia Luiz de Queiroz, na altura do km 136.
Serviço
16º Festival de Orquídeas
Local: Orquidário Santa Bárbara – Rua Antonio de Oliveira Lino, nº 378, Jardim Santa Alice, Santa Bárbara d’Oeste (SP)
Data: sábado (15) e domingo (16)
Horários: sábado, das 9h às 17h; domingo, das 9h às 16h
Entrada: gratuita
Informações: (19) 3454-7328 e WhatsApp (19) 9 9220-3499