A região de Piracicaba recebe neste fim de semana um novo Festival de Orquídeas. A 16ª edição do evento será realizada no sábado (15) e no domingo (16), no Orquidário Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste, com entrada gratuita. Durante a programação, os visitantes poderão conferir uma variedade de orquídeas em exposição e também comprar plantas. O festival reúne opções para diferentes perfis de público, desde quem já cultiva as flores até quem deseja começar uma coleção.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

O Orquidário Chácara Bela Vista também participará do evento, levando novidades e plantas para colecionadores. A presença de diferentes expositores deve ampliar as opções disponíveis para quem pretende adquirir novas espécies. Além das flores, profissionais ligados à orquidofilia estarão no local para tirar dúvidas dos visitantes e dar orientações sobre o cultivo das plantas. A programação também contará com food trucks para quem quiser aproveitar opções gastronômicas durante a visita.