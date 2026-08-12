Piracicaba recebe, no dia 11 de setembro, às 19 horas, a noite de lançamento do livro Somos Todos Iguais, de autoria de Maurício Beraldo e Paulo Tot.
O evento será realizado no Sesc Piracicaba e marca a apresentação pública da obra, publicada em 2026 pelo Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP).
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A obra é apresentada ao público como uma contribuição para a reflexão sobre a igualdade, a convivência e os valores que aproximam as pessoas, reunindo a perspectiva dos autores em uma obra que busca dialogar com diferentes gerações e com a sociedade.
O lançamento também representa um momento de valorização da produção cultural e intelectual ligada à história e à identidade de Piracicaba. A participação do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, responsável pela edição da obra, reforça a importância do livro dentro das iniciativas voltadas à preservação da memória e à produção de conhecimento.
A noite de lançamento será uma oportunidade para leitores, pesquisadores, representantes da comunidade e interessados em literatura e história conhecerem a publicação, prestigiarem os autores e celebrarem a chegada de mais uma obra ao acervo cultural piracicabano.
Serviço
Lançamento do livro: Somos Todos Iguais
Autores: Maurício Beraldo e Paulo Tot
Edição: Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP) – 2026
Data: 11 de setembro de 2026
Horário: 19 horas
Local: Sesc Piracicaba – Piracicaba (SP)
Informações
A entrada e demais informações sobre o evento devem ser confirmadas junto à organização e ao Sesc Piracicaba.