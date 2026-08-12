Quem gosta de escrever e tem uma boa dose de humor tem até segunda-feira (17) para participar do 16º Concurso de Microcontos de Humor de Piracicaba. As inscrições estão na reta final e fazem parte da programação do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba. A competição aceita textos em português, de autoria própria, com até 280 caracteres, incluindo o título, espaços, pontuação e quebras de parágrafo. O tema é livre, mas o microconto precisa obrigatoriamente apresentar teor humorístico.
Podem participar pessoas de qualquer idade e de qualquer localidade. Cada inscrito pode enviar apenas um microconto, e não é necessário que o texto seja inédito. Para garantir uma avaliação sem identificação, o trabalho não pode conter nome, pseudônimo ou assinatura. Os textos serão analisados por uma comissão formada por cinco jurados. Ao todo, poderão ser selecionados até 100 microcontos, que também farão parte de uma antologia digital a ser disponibilizada gratuitamente pela Biblioteca Pública Municipal.
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Além da publicação, os três primeiros colocados receberão premiação em dinheiro. O 1º lugar ganhará R$ 800, enquanto o segundo e o terceiro colocados receberão R$ 500 e R$ 300, respectivamente. A inscrição deve ser feita exclusivamente por meio do formulário disponibilizado pela organização. O resultado será divulgado durante a programação do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, além dos canais oficiais da Biblioteca Pública Municipal e do Salão. Os vencedores também serão comunicados por e-mail.
A iniciativa conta com apoio da Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto e da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Piracicaba. A biblioteca fica na Rua Saldanha Marinho, 333, e oferece atendimento pelo telefone e WhatsApp (19) 3433-3674. Não serão aceitos trabalhos enviados depois do prazo ou que descumpram as regras do regulamento. Textos com conteúdo pornográfico, preconceituoso, discriminatório ou considerado ofensivo também poderão ser desclassificados.