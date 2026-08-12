Quem gosta de escrever e tem uma boa dose de humor tem até segunda-feira (17) para participar do 16º Concurso de Microcontos de Humor de Piracicaba. As inscrições estão na reta final e fazem parte da programação do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba. A competição aceita textos em português, de autoria própria, com até 280 caracteres, incluindo o título, espaços, pontuação e quebras de parágrafo. O tema é livre, mas o microconto precisa obrigatoriamente apresentar teor humorístico.

Podem participar pessoas de qualquer idade e de qualquer localidade. Cada inscrito pode enviar apenas um microconto, e não é necessário que o texto seja inédito. Para garantir uma avaliação sem identificação, o trabalho não pode conter nome, pseudônimo ou assinatura. Os textos serão analisados por uma comissão formada por cinco jurados. Ao todo, poderão ser selecionados até 100 microcontos, que também farão parte de uma antologia digital a ser disponibilizada gratuitamente pela Biblioteca Pública Municipal.

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