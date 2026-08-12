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EVENTO

Feira de Carreiras da ESALQ/USP será gratuita e presencial

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Feira de Carreiras da ESALQ/USP promove encontro entre estudantes e empresas e apresenta oportunidades de desenvolvimento profissional e inserção no mercado de trabalho.
Feira de Carreiras da ESALQ/USP promove encontro entre estudantes e empresas e apresenta oportunidades de desenvolvimento profissional e inserção no mercado de trabalho.

A Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP) realiza, no dia 19 de agosto de 2026, a 21ª Feira de Carreiras, evento gratuito e presencial voltado à aproximação entre estudantes e grandes empresas do mercado de trabalho.

A programação começa às 9h, no Anfiteatro do Jumbão do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos (LCA), na ESALQ/USP, em Piracicaba.

A iniciativa tem como objetivo estreitar os laços entre empresas e estudantes, ampliando o contato com profissionais e possibilitando o acesso a informações sobre carreira, oportunidades e desenvolvimento profissional.

VEJA MAIS :

Circuito de Carreiras acontece no dia anterior

Como preparação para a Feira de Carreiras, será realizado o Circuito de Carreiras, no dia 18 de agosto, das 16h às 20h, no Anfiteatro BMF do LES, no Departamento de Economia, Administração e Sociologia da ESALQ/USP.

O pré-evento contará com palestras ministradas por empresas parceiras, com temas relacionados a carreira, desenvolvimento profissional, inovação e oportunidades no mercado de trabalho.

A programação é aberta ao público da ESALQ e também à comunidade externa de Piracicaba e região.

A realização é do Departamento de Economia, Administração e Sociologia (LES), com apoio da ESALQ Jr. Consultoria. Os responsáveis pela organização são o professor Renan Caldas Umburanas, Mateus Negri e Julia Molina.

Inscrições e informações

As inscrições podem ser realizadas até o dia 19 de agosto, no Jumbão, no LCA, na ESALQ/USP.

Mais informações podem ser obtidas com Mateus Favarim, pelo telefone (19) 98201-9234 ou pelo e-mail mateus.favarim@esalqjuniorconsultoria.com.

Serviço

21ª Feira de Carreiras
Data: 19 de agosto de 2026
Horário: a partir das 9h
Local: Anfiteatro do Jumbão – LCA/ESALQ/USP
Entrada: gratuita

Circuito de Carreiras
Data: 18 de agosto de 2026
Horário: das 16h às 20h
Local: Anfiteatro BMF do LES – ESALQ/USP

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