A Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP) realiza, no dia 19 de agosto de 2026, a 21ª Feira de Carreiras, evento gratuito e presencial voltado à aproximação entre estudantes e grandes empresas do mercado de trabalho.
A programação começa às 9h, no Anfiteatro do Jumbão do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos (LCA), na ESALQ/USP, em Piracicaba.
A iniciativa tem como objetivo estreitar os laços entre empresas e estudantes, ampliando o contato com profissionais e possibilitando o acesso a informações sobre carreira, oportunidades e desenvolvimento profissional.
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Circuito de Carreiras acontece no dia anterior
Como preparação para a Feira de Carreiras, será realizado o Circuito de Carreiras, no dia 18 de agosto, das 16h às 20h, no Anfiteatro BMF do LES, no Departamento de Economia, Administração e Sociologia da ESALQ/USP.
O pré-evento contará com palestras ministradas por empresas parceiras, com temas relacionados a carreira, desenvolvimento profissional, inovação e oportunidades no mercado de trabalho.
A programação é aberta ao público da ESALQ e também à comunidade externa de Piracicaba e região.
A realização é do Departamento de Economia, Administração e Sociologia (LES), com apoio da ESALQ Jr. Consultoria. Os responsáveis pela organização são o professor Renan Caldas Umburanas, Mateus Negri e Julia Molina.
Inscrições e informações
As inscrições podem ser realizadas até o dia 19 de agosto, no Jumbão, no LCA, na ESALQ/USP.
Mais informações podem ser obtidas com Mateus Favarim, pelo telefone (19) 98201-9234 ou pelo e-mail mateus.favarim@esalqjuniorconsultoria.com.
Serviço
21ª Feira de Carreiras
Data: 19 de agosto de 2026
Horário: a partir das 9h
Local: Anfiteatro do Jumbão – LCA/ESALQ/USP
Entrada: gratuita
Circuito de Carreiras
Data: 18 de agosto de 2026
Horário: das 16h às 20h
Local: Anfiteatro BMF do LES – ESALQ/USP