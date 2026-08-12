A Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP) realiza, no dia 19 de agosto de 2026, a 21ª Feira de Carreiras, evento gratuito e presencial voltado à aproximação entre estudantes e grandes empresas do mercado de trabalho.

A programação começa às 9h, no Anfiteatro do Jumbão do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos (LCA), na ESALQ/USP, em Piracicaba.

A iniciativa tem como objetivo estreitar os laços entre empresas e estudantes, ampliando o contato com profissionais e possibilitando o acesso a informações sobre carreira, oportunidades e desenvolvimento profissional.