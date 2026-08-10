10 de agosto de 2026
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FESTA DO PEÃO

Festa do Peão de Piracicaba começa nesta terça-feira (11)

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução/Redes Sociais
Com música e mensagens de fé, Frei Gilson comanda a abertura da Festa do Peão de Piracicaba.
Com música e mensagens de fé, Frei Gilson comanda a abertura da Festa do Peão de Piracicaba.

A contagem regressiva chegou ao fim. A 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba começa nesta terça-feira (11), na Unileste, e promete movimentar a cidade e a região até o dia 22 de agosto. Durante os próximos dias, o público poderá acompanhar uma programação que reúne grandes nomes da música, rodeio e diferentes provas que fazem parte da tradição do evento.

E para quem é assinante do Clube JP, a festa também tem vantagem no bolso: é possível comprar ingressos do setor pista com 50% de desconto para as noites do evento. As entradas estão disponíveis pela plataforma Tycket. A programação de shows começa com Frei Gilson, que será a atração principal da abertura. Os portões estarão abertos a partir do meio-dia e, nesta primeira noite, o público poderá acompanhar a apresentação gratuitamente no setor pista.

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A programação musical continua na sexta-feira (14), quando Natanzinho Lima e Vini Drumond sobem ao palco. No sábado (15), a noite será comandada por Gusttavo Lima e Elis Justi. Depois de uma pausa durante a semana, a festa retorna na sexta-feira (21), com Pedro Sampaio e Ícaro & Gilmar, e chega ao fim no sábado (22), com Bruno & Marrone, Dennis DJ e Fiduma & Jeca.

Além da música, a tradição do rodeio também estará presente nos diferentes momentos da festa. E quem ajuda a representar esse universo durante a programação é a corte escolhida para esta edição. Luana Rafaela Rasmusen, de 21 anos, foi eleita Rainha da Festa. Carolini Tolentino, de 22 anos, ficou com o título de Princesa, enquanto Mariana Lima Soares, de 24 anos, foi escolhida como Madrinha.

Música, rodeio e tradição

Quem for à Unileste também encontrará uma programação que vai além dos shows. As montarias em touros e cavalos estarão entre os destaques, ao lado da tradicional prova dos três tambores e da competição Team Penning. As disputas serão válidas pela Copa Rozeta, reunindo competidores e apaixonados pelo universo do rodeio.

A festa será realizada em uma área de aproximadamente 70 mil metros quadrados, com praça de alimentação, estacionamento, arquibancadas e diferentes setores para o público, incluindo pista, Arena Vip, Front Stage e camarotes. Outro destaque desta edição é a acessibilidade durante os shows. Profissionais farão a tradução simultânea em Libras (Língua Brasileira de Sinais) nos telões instalados ao lado do palco, permitindo que pessoas surdas acompanhem as apresentações.

A segurança será reforçada com a presença da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, equipes de segurança privada e brigadistas. O espaço também contará com câmeras de monitoramento.

SERVIÇO

A 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba será realizada de 11 a 22 de agosto, na Unileste, localizada na Avenida Professor Benedito de Andrade, 200. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Tycket, com 50% de desconto na pista para assinantes do Clube JP. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 99623-3506 ou pelo perfil oficial da festa no Instagram (@festadopeaodepiracicaba).

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