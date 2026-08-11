As inscrições para a Trilha da Gastronomia, curso gratuito promovido pela Secretaria Municipal de Turismo de Piracicaba em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), terminam nesta sexta-feira (14). As aulas começam na próxima terça-feira (18).
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A capacitação é voltada a profissionais e empreendedores do setor gastronômico e contará com atendimento personalizado e consultoria de especialistas. Os encontros serão agendados ao longo do semestre, de acordo com a necessidade dos participantes.
Os interessados podem se inscrever pelo WhatsApp da Secretaria Municipal de Turismo, pelo número (19) 9.9697-5905. As vagas disponíveis são remanescentes das inscrições abertas durante o evento Conexão Turismo, realizado em junho no Teatro Erotides de Campos, no Engenho Central.
Piracicaba possui diversos polos gastronômicos que movimentam o turismo e a economia local. Entre os principais está a Rua do Porto, conhecida pelos restaurantes e bares instalados às margens do rio Piracicaba e pelos pratos à base de peixes assados na brasa.
Outro destaque é o bairro Monte Alegre, que nos últimos anos se consolidou como polo gastronômico com a ocupação de antigas estruturas de uma usina de açúcar e álcool do final do século 19 por restaurantes, cafeterias e casas de vinho. A cidade também conta com estabelecimentos na região central, no Mercadão Municipal, nas avenidas Carlos Botelho e Independência e nos bairros tiroleses Santana e Santa Olímpia.
Capacitação
Para o prefeito Helinho Zanatta, a formação dos profissionais é importante para fortalecer o setor e preparar os estabelecimentos para novas oportunidades.
“Piracicaba tem uma diversidade enorme no setor de gastronomia, então, capacitar os profissionais da área é essencial para que eles se atualizem, troquem experiências e se fortaleçam”, afirmou.
Segundo o prefeito, a parceria com o Sebrae contribui para o desenvolvimento dos negócios e do empreendedorismo. Ele também destacou a realização de dois eventos esportivos internacionais em Piracicaba, previstos para novembro, como uma oportunidade para o setor gastronômico ampliar sua atuação.
Além da Trilha da Gastronomia, está com inscrições abertas a Trilha do Artesanato, também realizada em parceria com o Sebrae. Neste caso, as inscrições podem ser feitas até 24 de agosto, com início das aulas previsto para 27 de agosto.
A capacitação para artesãos tem como objetivos incentivar a formalização, desenvolver a gestão empresarial, fortalecer o associativismo e ampliar as possibilidades de comercialização dos produtos.
As Trilhas foram apresentadas em junho, durante o Conexão Turismo, evento promovido pela Secretaria Municipal de Turismo para estimular conexões e networking entre agentes do setor turístico. Os participantes que não haviam garantido vaga na ocasião podem aproveitar as vagas remanescentes. Os cursos oferecem certificado aos participantes.
De acordo com Clarissa, representante da Secretaria Municipal de Turismo, novas capacitações devem ser disponibilizadas ainda neste ano, com temas voltados às áreas de eventos, guiamento turístico e agências de turismo receptivo.
Serviço
Trilha da Gastronomia
Inscrições: até 14 de agosto
Início das aulas: 18 de agosto
Trilha do Artesanato
Inscrições: até 24 de agosto
Início das aulas: 27 de agosto
Inscrições e informações
WhatsApp da Secretaria Municipal de Turismo: (19) 99697-5905.