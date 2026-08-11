As inscrições para a Trilha da Gastronomia, curso gratuito promovido pela Secretaria Municipal de Turismo de Piracicaba em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), terminam nesta sexta-feira (14). As aulas começam na próxima terça-feira (18).

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A capacitação é voltada a profissionais e empreendedores do setor gastronômico e contará com atendimento personalizado e consultoria de especialistas. Os encontros serão agendados ao longo do semestre, de acordo com a necessidade dos participantes.