Segundo as informações, o jovem seguia pela avenida, no sentido Santa Terezinha, pilotando uma Yamaha YZF-R15 ABS, quando um Peugeot prata teria acessado a via pela rotatória.

Um motociclista de 24 anos morreu após se envolver em um grave acidente nesta segunda-feira (10), na Avenida Jaime Pereira, região da rotatória do Delta, em Piracicaba.

Na sequência, aconteceu a pancada. A motocicleta bateu violentamente contra a lateral do carro e o motociclista foi lançado ao chão, sofrendo ferimentos gravíssimos.

Uma equipe do SAMU foi acionada e iniciou imediatamente os procedimentos de atendimento e tentativa de estabilização da vítima. Apesar de todos os esforços dos socorristas, o jovem não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu ainda no local.

A área foi isolada e preservada pela Guarda Civil Municipal de Piracicaba, enquanto eram aguardadas as equipes responsáveis pela perícia.