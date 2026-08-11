Piracicaba promove uma programação gratuita de xadrez durante o mês de agosto. O Clube do Xadrez, que começou a temporada na última sexta-feira (7), segue com torneios, partidas livres e atividades até o dia 30, no Shopping Piracicaba. As atividades são realizadas no piso L2, ao lado da Praça de Alimentação, em parceria com a Associação Piracicabana de Xadrez (APX) e o Mestre Nacional Humberto Pazianotto. A programação é aberta a jogadores de diferentes níveis, incluindo quem está começando na modalidade.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Às sextas-feiras, a partir das 19h, acontece o Torneio Open de Xadrez. As partidas são disputadas no formato blitz, com cinco minutos para cada jogador e três segundos de acréscimo por lance. Os três primeiros colocados de cada etapa recebem medalhas e troféus. Aos sábados, das 14h às 19h, e aos domingos, das 17h às 20h, o público pode participar de partidas livres e atividades de xadrez. A proposta é reunir jogadores experientes e iniciantes para partidas e troca de experiências.