Pessoas com 60 anos ou mais poderão ter direito à isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na compra de veículos novos. A medida está prevista em um projeto que tramita no Congresso Nacional e, se for aprovado, poderá reduzir o valor pago pelos idosos nas concessionárias.

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Apesar de informações apontarem para um desconto de até 30%, o percentual não será fixo para todos os veículos. A redução dependerá do modelo escolhido, dos impostos aplicados e das condições comerciais oferecidas pelas montadoras e concessionárias.