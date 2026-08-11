Com a decisão, o processo terá continuidade no colegiado. A deputada terá agora 10 dias para apresentar sua defesa. A aprovação do parecer, no entanto, não significa que o Conselho de Ética tenha decidido pela cassação do mandato.

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados aprovou, por 10 votos a 5, o parecer preliminar do deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB) pela admissibilidade da representação contra a deputada Erika Hilton (PSOL-SP) por suposta quebra de decoro parlamentar.

A representação foi apresentada pelo Partido Missão em razão de uma publicação feita por Erika Hilton na rede social X, em 11 de março, horas depois de a deputada ser eleita presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher.

Na publicação, Erika afirmou que não se importava com a opinião de críticos e utilizou expressões como “podem espernear” e “podem latir”. O partido sustenta que as declarações configuraram ataque às mulheres cisgênero e pede a aplicação da pena de perda do mandato.

No parecer preliminar, Cabo Gilberto afirmou que há indícios suficientes de autoria e materialidade e avaliou que a conduta descrita pode, em análise inicial, configurar “afronta ao decoro parlamentar”.