A deputada federal Érika Hilton (PSOL) já está em Piracicaba para cumprir uma agenda política ao lado da deputada estadual Professora Bebel (PT). A programação desta quinta-feira (30) inclui uma entrevista coletiva à imprensa, no Clube 13 de Maio, seguida de um encontro aberto ao público na Casa do Hip Hop.

A primeira atividade teve início às 18h, no Clube 13 de Maio, no bairro Alto. No local, Érika Hilton concede entrevista coletiva para apresentar um balanço de sua atuação parlamentar e comentar temas em debate no Congresso Nacional.

Na sequência, às 19h, a parlamentar participa do encontro "Refundar o Brasil", na Casa do Hip Hop, na Rua Jaçanã Altair Pereira Guerrini, 200, no bairro Paulicéia. O evento contará com a participação da deputada Professora Bebel e deve reunir apoiadores, lideranças políticas e representantes de movimentos sociais de Piracicaba e da região.