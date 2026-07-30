A deputada federal Érika Hilton (PSOL) já está em Piracicaba para cumprir uma agenda política ao lado da deputada estadual Professora Bebel (PT). A programação desta quinta-feira (30) inclui uma entrevista coletiva à imprensa, no Clube 13 de Maio, seguida de um encontro aberto ao público na Casa do Hip Hop.
A primeira atividade teve início às 18h, no Clube 13 de Maio, no bairro Alto. No local, Érika Hilton concede entrevista coletiva para apresentar um balanço de sua atuação parlamentar e comentar temas em debate no Congresso Nacional.
Na sequência, às 19h, a parlamentar participa do encontro "Refundar o Brasil", na Casa do Hip Hop, na Rua Jaçanã Altair Pereira Guerrini, 200, no bairro Paulicéia. O evento contará com a participação da deputada Professora Bebel e deve reunir apoiadores, lideranças políticas e representantes de movimentos sociais de Piracicaba e da região.
Entre os assuntos previstos para o encontro está a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 8/2025, de autoria de Érika Hilton, que propõe o fim da escala de trabalho 6x1 e ganhou destaque no debate nacional após avançar na Câmara dos Deputados durante o primeiro semestre deste ano.
Primeira deputada federal negra e trans eleita na história do Brasil, Érika Hilton recebeu 256.903 votos nas últimas eleições. Antes de chegar à Câmara dos Deputados, foi a vereadora mais votada do país em 2020 e presidiu, por dois anos, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de São Paulo.
Segundo a organização, a visita é resultado de uma construção conjunta entre os mandatos das duas parlamentares e busca fortalecer o diálogo sobre direitos humanos, democracia, inclusão social, educação, trabalho, saúde e políticas públicas voltadas à população.
Professora Bebel destacou que a presença da deputada federal em Piracicaba representa uma oportunidade para aproximar a população dos debates conduzidos em Brasília e ampliar a discussão sobre pautas relacionadas à cidadania, ao combate às desigualdades e ao fortalecimento da participação popular.