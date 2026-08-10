10 de agosto de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
VÍDEO EM PIRACICABA

Identificado motociclista encontrado morto em canaleta de rodovia

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Dani Fernanda Acorda
O condutor da moto foi encontrado morto em uma canaleta da estrada.
O condutor da moto foi encontrado morto em uma canaleta da estrada.

  Foi identificado como José Roberto Nunes Coelho, o motociclista de 49 anos que morreu após uma queda na Rodovia Samuel de Castro Neves, em Piracicaba. Ele foi encontrado dentro de uma canaleta, na manhã desta segunda-feira (10), às margens da pista, ao lado da própria motocicleta.

LEIA MAIS

A vítima teria perdido o controle da moto e saído da pista. O homem caiu na canaleta e não resistiu aos ferimentos. Ele foi localizado já sem vida.

A Polícia Militar Rodoviária, equipes da concessionária e a perícia foram acionadas para atender à ocorrência. O local foi isolado para os trabalhos periciais.

A dinâmica da queda ainda será apurada. A perícia deverá analisar as condições do local e da motocicleta para ajudar a esclarecer o que provocou o acidente.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários