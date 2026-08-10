Foi identificado como José Roberto Nunes Coelho, o motociclista de 49 anos que morreu após uma queda na Rodovia Samuel de Castro Neves, em Piracicaba. Ele foi encontrado dentro de uma canaleta, na manhã desta segunda-feira (10), às margens da pista, ao lado da própria motocicleta.
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A vítima teria perdido o controle da moto e saído da pista. O homem caiu na canaleta e não resistiu aos ferimentos. Ele foi localizado já sem vida.
A Polícia Militar Rodoviária, equipes da concessionária e a perícia foram acionadas para atender à ocorrência. O local foi isolado para os trabalhos periciais.
A dinâmica da queda ainda será apurada. A perícia deverá analisar as condições do local e da motocicleta para ajudar a esclarecer o que provocou o acidente.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).