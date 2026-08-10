10 de agosto de 2026
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MORTE NA ESTRADA

Tragédia na pista: motociclista morre após queda em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Dani Fernanda/Acorda Piracicaba
O motociclista foi encontrado morto ao lado da moto em uma canaleta da rodovia.
O motociclista foi encontrado morto ao lado da moto em uma canaleta da rodovia.

Tragédia na pista: motociclista morre após grave queda em Piracicaba

Um motociclista de 49 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (10), após sofrer uma grave queda na Rodovia Samuel de Castro Neves, em Piracicaba.

Segundo as primeiras informações, o homem teria perdido o controle da motocicleta e caído em uma canaleta às margens da rodovia. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária, da perícia e da concessionária responsável pelo trecho foram acionadas e estiveram no local para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários.

As circunstâncias exatas do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades.

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