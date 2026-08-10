Tragédia na pista: motociclista morre após grave queda em Piracicaba

Um motociclista de 49 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (10), após sofrer uma grave queda na Rodovia Samuel de Castro Neves, em Piracicaba.

Segundo as primeiras informações, o homem teria perdido o controle da motocicleta e caído em uma canaleta às margens da rodovia. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.