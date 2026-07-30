A coletiva teve início às 18h15 e reuniu profissionais da imprensa para um balanço da atuação parlamentar de Erika Hilton na Câmara dos Deputados. Durante o encontro, a deputada apresentou ações desenvolvidas ao longo do mandato e respondeu a perguntas sobre temas que têm sido debatidos no Congresso Nacional.

A deputada federal Erika Hilton (PSOL) esteve em Piracicaba nesta quinta-feira (30) para cumprir uma agenda voltada ao diálogo com a população e à discussão de políticas públicas. A programação incluiu uma coletiva de imprensa no Clube 13 de Maio e a participação em um encontro realizado na Casa do Hip Hop, no bairro Higienópolis.

Entre os assuntos abordados estiveram projetos relacionados aos direitos humanos, ao combate às desigualdades, à promoção da cidadania e à ampliação de políticas públicas destinadas à população LGBTQIA+. Também foram discutidas pautas ligadas à inclusão social, educação, saúde, trabalho e à proposta de extinção da escala de trabalho 6x1.

Segundo a organização, a agenda em Piracicaba foi construída de forma conjunta entre a deputada federal Erika Hilton e a deputada estadual Professora Bebel (PT). A iniciativa teve como objetivo promover espaços de diálogo com representantes da sociedade e discutir temas relacionados à participação popular e às políticas públicas.

Após a coletiva de imprensa, as parlamentares participaram do Encontro Refundar, realizado às 19h, na Casa do Hip Hop, em Piracicaba. O evento reuniu participantes para debater desafios relacionados à democracia, à participação da sociedade nas decisões públicas e à formulação de políticas voltadas a diferentes segmentos da população.