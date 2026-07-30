A deputada federal Erika Hilton (PSOL) esteve em Piracicaba nesta quinta-feira (30) para cumprir uma agenda voltada ao diálogo com a população e à discussão de políticas públicas. A programação incluiu uma coletiva de imprensa no Clube 13 de Maio e a participação em um encontro realizado na Casa do Hip Hop, no bairro Higienópolis.
A coletiva teve início às 18h15 e reuniu profissionais da imprensa para um balanço da atuação parlamentar de Erika Hilton na Câmara dos Deputados. Durante o encontro, a deputada apresentou ações desenvolvidas ao longo do mandato e respondeu a perguntas sobre temas que têm sido debatidos no Congresso Nacional.
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Entre os assuntos abordados estiveram projetos relacionados aos direitos humanos, ao combate às desigualdades, à promoção da cidadania e à ampliação de políticas públicas destinadas à população LGBTQIA+. Também foram discutidas pautas ligadas à inclusão social, educação, saúde, trabalho e à proposta de extinção da escala de trabalho 6x1.
Segundo a organização, a agenda em Piracicaba foi construída de forma conjunta entre a deputada federal Erika Hilton e a deputada estadual Professora Bebel (PT). A iniciativa teve como objetivo promover espaços de diálogo com representantes da sociedade e discutir temas relacionados à participação popular e às políticas públicas.
Após a coletiva de imprensa, as parlamentares participaram do Encontro Refundar, realizado às 19h, na Casa do Hip Hop, em Piracicaba. O evento reuniu participantes para debater desafios relacionados à democracia, à participação da sociedade nas decisões públicas e à formulação de políticas voltadas a diferentes segmentos da população.
Durante a atividade, também foram discutidos temas ligados ao fortalecimento dos mecanismos de participação popular e à construção de propostas para diferentes áreas da administração pública. O encontro contou com a presença de apoiadores, representantes de movimentos sociais, lideranças políticas e moradores da região.
A passagem de Erika Hilton por Piracicaba integra uma série de agendas realizadas em diferentes municípios paulistas para apresentar ações do mandato, dialogar com a população e participar de debates sobre temas em discussão no cenário político nacional.