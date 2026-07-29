Sobre o fim da escala 6 x 1, como a PEC aprovada na Câmara Federal está parada no Senado Federal, Bebel diz que é fundamental iniciar um grande movimento, com discussões pelas mais diversas regiões do país, visando forçar a colocação desta PEC em votação.

“Portanto, a vinda da deputada Érika Hilton à cidade também é uma grande oportunidade de aprofundarmos as discussões sobre as estratégias que estão sendo traçadas visando pressionar o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, a colocar a matéria em votação, se possível, ainda antes das eleições de outubro, uma vez que é existe este desejo da classe trabalhadora brasileira, que não pode ser ignorada”, destaca a Professora Bebel.

Antes de participar do debate na Casa do Hip Hope, a deputada Érika Hilton estará no Clube 13 de Maio, na rua Treze de Maio, 1118, no bairro Alto, a partir das 18 horas, quando concederá entrevista coletiva à imprensa, para falar do seu trabalho parlamentar.