A deputada estadual Professora Bebel (PT), presidenta licenciada da Apeoesp, recebe nesta quinta-feira (30), em Piracicaba, a deputada federal Érika Hilton (PSOL), autora do Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 8/2025, que levou a Câmara Federal a aprovar, no primeiro semestre deste ano, o fim da escala 6 x 1 no país.
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Este tema será um dos assuntos a ser tratado no “Encontro Refundar o Brasil”, na Casa do Hip Hop, localizada na rua Jaçanã Altair Pereira Guerrini, 200, na Paulicéia, a partir das 19 horas, que promete reunir simpatizantes das duas deputadas, além de lideranças de diversas regiões da cidade.
A agenda na cidade é resultado de uma construção coletiva entre os mandatos das deputadas Erika Hilton e Professora Bebel, e reforça o compromisso conjunto das parlamentares com o diálogo, a participação popular e o fortalecimento de políticas públicas voltadas à população.
“Sem dúvida, um enorme prazer receber a deputada federal Érika Hilton em Piracicaba para que possa também apresentar as inúmeras ações que têm desenvolvido em Brasília, voltadas à defesa dos direitos humanos, ao combate às desigualdades, à promoção da cidadania, à ampliação de políticas públicas para a população LGBTQIA+, além de temas relacionados à inclusão social, educação, saúde, trabalho e fortalecimento da democracia, que também fazem parte da pauta do nosso mandato”, diz Bebel.
Sobre o fim da escala 6 x 1, como a PEC aprovada na Câmara Federal está parada no Senado Federal, Bebel diz que é fundamental iniciar um grande movimento, com discussões pelas mais diversas regiões do país, visando forçar a colocação desta PEC em votação.
“Portanto, a vinda da deputada Érika Hilton à cidade também é uma grande oportunidade de aprofundarmos as discussões sobre as estratégias que estão sendo traçadas visando pressionar o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, a colocar a matéria em votação, se possível, ainda antes das eleições de outubro, uma vez que é existe este desejo da classe trabalhadora brasileira, que não pode ser ignorada”, destaca a Professora Bebel.
Antes de participar do debate na Casa do Hip Hope, a deputada Érika Hilton estará no Clube 13 de Maio, na rua Treze de Maio, 1118, no bairro Alto, a partir das 18 horas, quando concederá entrevista coletiva à imprensa, para falar do seu trabalho parlamentar.
Erika Hilton é a primeira deputada federal negra e trans eleita na história do país. Em São Paulo, teve 256.903 votos. Vereadora mais votada do país em 2020, por dois anos foi a presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de São Paulo.