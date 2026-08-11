A Prefeitura de Piracicaba inaugurou, na manhã desta terça-feira (11), a segunda Residência Inclusiva do município, destinada ao acolhimento de adultos com deficiência intelectual que não possuem vínculos familiares ou que estejam em situação de vulnerabilidade ou violação de direitos. A unidade foi apresentada durante uma coletiva de imprensa realizada no local.
O espaço fica na Rua José Vizioli, nº 109, no Centro, e será administrado em parceria com a Casa do Bom Menino. A residência integra a rede de proteção social do município e terá atendimento voltado a pessoas com deficiência intelectual entre 18 e 59 anos.
A Residência Inclusiva oferece moradia e acompanhamento especializado para pessoas que necessitam de suporte para atividades da vida diária e que não possuem condições de permanecer com familiares ou em outros espaços de convivência.
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A nova unidade amplia a estrutura de acolhimento existente em Piracicaba, que conta com serviços destinados a diferentes públicos, incluindo crianças, adolescentes e idosos.
Durante a inauguração, o prefeito Helinho Zanatta destacou os investimentos realizados pelo município na área de assistência social. Segundo ele, mais de R$ 74 milhões em recursos públicos foram destinados neste ano para ações voltadas a pessoas que necessitam de atendimento da rede municipal.
“Só neste ano, a gente repassou mais de R$ 74 milhões de recursos públicos, do cidadão que contribui com Piracicaba, que paga os impostos, para essas pessoas que precisam desse olhar, dessa condição especial e de cuidado”, afirmou.
O prefeito também citou outras ações desenvolvidas pelo município na área de assistência social, entre elas o Projeto Superação, voltado à população em situação de rua.
“Não só para os projetos inclusivos, mas nós também temos a questão do Projeto Superação, que é para o pessoal em situação de rua. Mais de 374 pessoas já foram acolhidas”, disse.
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