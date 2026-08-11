A Prefeitura de Piracicaba inaugurou, na manhã desta terça-feira (11), a segunda Residência Inclusiva do município, destinada ao acolhimento de adultos com deficiência intelectual que não possuem vínculos familiares ou que estejam em situação de vulnerabilidade ou violação de direitos. A unidade foi apresentada durante uma coletiva de imprensa realizada no local.

O espaço fica na Rua José Vizioli, nº 109, no Centro, e será administrado em parceria com a Casa do Bom Menino. A residência integra a rede de proteção social do município e terá atendimento voltado a pessoas com deficiência intelectual entre 18 e 59 anos.