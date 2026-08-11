As obras de modernização do sistema de abastecimento de água no bairro Santa Teresinha, em Piracicaba, avançaram e já somam 6 quilômetros de novas tubulações instaladas por meio da perfuração horizontal direcional (HDD), uma tecnologia de Método Não Destrutivo (MND).
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A técnica permite a instalação de redes subterrâneas com menor necessidade de escavações, reduzindo os impactos no pavimento, no trânsito e na rotina de moradores e comerciantes. O trabalho é realizado pelo Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) dentro do programa de redução de perdas de água.
Nesta semana, as equipes também iniciaram a substituição dos ramais residenciais nas ruas Nicolau Zem, Luiz Claudio, Nagib Ismael e vias próximas.
Ao todo, o projeto prevê a substituição de 19,7 quilômetros de redes e adutoras, além da troca de 2.046 ramais domiciliares. O investimento é de R$ 25,3 milhões, com previsão de beneficiar diretamente mais de 80 mil pessoas.
Atualmente, as intervenções são realizadas em um novo traçado da rede, o que permite a execução dos serviços sem a necessidade de interromper o abastecimento de água.
Nova tecnologia será utilizada na obra
Nos próximos meses, o Semae também deverá utilizar o sistema Pipe Bursting, tecnologia que permite substituir tubulações antigas sem a necessidade de grandes escavações.
O método deve contribuir para tornar a execução mais rápida e reduzir os impactos provocados pelas obras nas vias públicas.
Segundo o presidente do Semae, Ronald Pereira, os investimentos têm como objetivo preparar a infraestrutura de abastecimento para acompanhar o crescimento de Piracicaba.
“Estamos investindo em tecnologia para reduzir perdas, diminuir rompimentos e melhorar a eficiência da distribuição de água para a população”, destacou.
Investimentos em saneamento
A intervenção em Santa Teresinha integra um conjunto de obras de modernização da infraestrutura de saneamento realizado pela Prefeitura de Piracicaba e pelo Semae.
Desde o início de 2025, a administração municipal iniciou um programa de recuperação da estrutura do serviço de água e esgoto. Entre as primeiras ações esteve a limpeza dos tanques da ETA II Luiz de Queiroz, que apresentavam acúmulo de lodo e afetavam o abastecimento de aproximadamente 120 mil pessoas.
Na sequência, foram iniciadas obras de modernização da ETA II, implantação de novas adutoras, construção de reservatórios, substituição de redes antigas, modernização da Estação de Tratamento de Lodo e ampliação da ETA Capim Fino.
Também estão sendo implantados sistemas inteligentes de controle operacional. Segundo a Prefeitura, os investimentos próprios em saneamento ultrapassam R$ 120 milhões entre 2025 e 2026.
Outra obra de grande porte está em andamento na região da Vila Independência. Com investimento de R$ 17,26 milhões, o projeto prevê a substituição de 22,1 quilômetros de redes e adutoras e deve beneficiar cerca de 90 mil moradores.
Novos projetos
Além das obras já em execução, a Prefeitura trabalha para viabilizar aproximadamente R$ 350 milhões em novos investimentos estruturantes, além de outros R$ 250 milhões por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal.
Entre os projetos previstos estão a construção de novos reservatórios, a ampliação da ETA Capim Fino e a implantação de novas adutoras.
De acordo com o município, as intervenções devem ampliar a capacidade de produção, reservação e distribuição de água, com o objetivo de aumentar a segurança hídrica de Piracicaba nas próximas décadas.