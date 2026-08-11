As obras de modernização do sistema de abastecimento de água no bairro Santa Teresinha, em Piracicaba, avançaram e já somam 6 quilômetros de novas tubulações instaladas por meio da perfuração horizontal direcional (HDD), uma tecnologia de Método Não Destrutivo (MND).

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A técnica permite a instalação de redes subterrâneas com menor necessidade de escavações, reduzindo os impactos no pavimento, no trânsito e na rotina de moradores e comerciantes. O trabalho é realizado pelo Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) dentro do programa de redução de perdas de água.