Piracicaba recebe a partir desta quinta-feira (13) a 4ª edição do KOFF – Korean Film Festival, com quatro dias de sessões gratuitas de cinema. A cidade será a primeira parada do circuito nacional do festival, que reúne 60 produções sul-coreanas, entre 48 curtas-metragens e 12 longas. As exibições acontecem até domingo (16) em dois espaços da cidade: o Teatro do Engenho Central, que receberá os longas-metragens, e o Sesc Piracicaba, onde serão apresentados os curtas da Mostra Competitiva.
A abertura do festival será nesta quinta-feira, às 18h, no Teatro do Engenho Central, com a exibição de “The King's Warden”, dirigido por Jang Hang-jun. O filme é apontado como o maior sucesso de bilheteria da história da Coreia do Sul. Outro destaque da programação é “No Other Choice”, do diretor Park Chan-wook. O longa ganhou repercussão internacional e foi escolhido pela Coreia do Sul para a pré-seleção ao Oscar deste ano.
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No Teatro do Engenho Central, a programação inclui títulos como “Sob o Céu de Seul”, “Hideaway”, “Horoomon”, “Tango at Dawn”, “Halo”, “Isle Child”, “Fuzileiros que nunca retornaram”, “My Missing Aunt”, “Time of Cinema” e “The Price of Goodbye”. Já o Sesc Piracicaba recebe nove blocos de curtas-metragens da Mostra Competitiva, com produções da Coreia do Sul e do Brasil distribuídas ao longo dos quatro dias.
A programação reúne filmes de diferentes gêneros e formatos e oferece ao público da cidade a oportunidade de conhecer produções do cinema sul-coreano que nem sempre chegam ao circuito comercial. A programação completa, com os horários e filmes de cada sessão, está disponível nos canais oficiais do KOFF.
Festival percorre sete cidades
Depois de Piracicaba, o KOFF passará por Fortaleza, Salvador, Curitiba, Recife, Belo Horizonte e São Paulo, onde encerra a programação no início de outubro. Realizado desde 2023, o festival já percorreu outras cidades brasileiras e promove, além das sessões, atividades relacionadas ao cinema, como debates, entrevistas e oficinas.
A edição deste ano também conta com uma Mostra Não Competitiva e uma Mostra Competitiva, reunindo produções sul-coreanas e brasileiras. Toda a programação é gratuita.
Para as sessões realizadas no Teatro do Engenho Central, os ingressos podem ser reservados pela plataforma Sympla, conforme disponibilidade. No Sesc Piracicaba, a entrada será mediante retirada de ingressos na bilheteria da unidade 1 hora antes do início de cada sessão, também conforme disponibilidade.