Piracicaba recebe a partir desta quinta-feira (13) a 4ª edição do KOFF – Korean Film Festival, com quatro dias de sessões gratuitas de cinema. A cidade será a primeira parada do circuito nacional do festival, que reúne 60 produções sul-coreanas, entre 48 curtas-metragens e 12 longas. As exibições acontecem até domingo (16) em dois espaços da cidade: o Teatro do Engenho Central, que receberá os longas-metragens, e o Sesc Piracicaba, onde serão apresentados os curtas da Mostra Competitiva.

A abertura do festival será nesta quinta-feira, às 18h, no Teatro do Engenho Central, com a exibição de “The King's Warden”, dirigido por Jang Hang-jun. O filme é apontado como o maior sucesso de bilheteria da história da Coreia do Sul. Outro destaque da programação é “No Other Choice”, do diretor Park Chan-wook. O longa ganhou repercussão internacional e foi escolhido pela Coreia do Sul para a pré-seleção ao Oscar deste ano.