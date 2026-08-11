A tradição dos romeiros que mantêm viva a devoção ao Senhor Bom Jesus será celebrada nesta quarta-feira (12), em Piracicaba. A Câmara Municipal realiza, às 19h30, uma reunião solene em homenagem ao Dia do Romeiro do Senhor Bom Jesus, com a participação de personalidades e entidades ligadas às tradicionais romarias a Pirapora do Bom Jesus.
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A solenidade é uma iniciativa do vereador Pedro Kawai (PSDB), autor do Decreto Legislativo nº 26/2025, que instituiu a homenagem.
Mais do que reconhecer nomes e instituições, a cerimônia busca valorizar uma tradição que atravessa gerações e faz parte da história e da cultura de muitas famílias de Piracicaba e região. As romarias a Pirapora do Bom Jesus reúnem fé, devoção, amizade e convivência, mantendo uma manifestação cultural que continua presente na vida da comunidade.
A reunião solene conta com o apoio de instituições, entidades, organizações, associações e fundações, sejam governamentais ou não governamentais, com ou sem fins lucrativos.
Aberto ao público
A cerimônia é aberta ao público e será realizada no Salão Nobre “Helly de Campos Melges”, no prédio principal da Câmara Municipal, localizado na rua Alferes José Caetano, 834, no Centro de Piracicaba.
Quem não puder acompanhar presencialmente poderá assistir à solenidade ao vivo pela TV Câmara, nos canais 11.3 UHF, 4 da Net/Claro e 9 da Vivo, além das redes sociais da Câmara no YouTube e Facebook.
SERVIÇO
Dia do Romeiro do Senhor Bom Jesus
Quando: quarta-feira (12), às 19h30
Onde: Salão Nobre “Helly de Campos Melges” – Câmara Municipal de Piracicaba
Endereço: rua Alferes José Caetano, 834, Centro
Entrada: gratuita e aberta ao público