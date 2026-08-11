A tradição dos romeiros que mantêm viva a devoção ao Senhor Bom Jesus será celebrada nesta quarta-feira (12), em Piracicaba. A Câmara Municipal realiza, às 19h30, uma reunião solene em homenagem ao Dia do Romeiro do Senhor Bom Jesus, com a participação de personalidades e entidades ligadas às tradicionais romarias a Pirapora do Bom Jesus.

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A solenidade é uma iniciativa do vereador Pedro Kawai (PSDB), autor do Decreto Legislativo nº 26/2025, que instituiu a homenagem.