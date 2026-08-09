Uma discussão entre familiares terminou em agressão e mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) na região do hospital de Charqueada.
Os agentes Macaúba e GCM Alto, na VTR 07, com apoio da VTR 04, foram acionados após uma enfermeira da unidade pedir ajuda para atender a ocorrência.
LEIA MAIS
VÍDEO: Tentativa de homicido teom
Ao chegarem ao local, os guardas encontraram um homem caído ao solo, desorientado e com escoriações no rosto. Segundo os relatos, o desentendimento familiar teria evoluído para agressões físicas, com a utilização de um podão, seguida de luta corporal.
As partes envolvidas foram encaminhadas para atendimento médico e permaneceram sob observação na unidade.
Diante da situação, a GCM acionou a Polícia Civil. Por determinação da autoridade policial, os envolvidos e a ocorrência foram encaminhados à Delegacia de Polícia de São Pedro, onde o caso foi apresentado para as providências de polícia judiciária.