Uma discussão entre familiares terminou em agressão e mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) na região do hospital de Charqueada.

Os agentes Macaúba e GCM Alto, na VTR 07, com apoio da VTR 04, foram acionados após uma enfermeira da unidade pedir ajuda para atender a ocorrência.

LEIA MAIS