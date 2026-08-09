09 de agosto de 2026
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REGIÃO DE PIRACICABA

Pancadaria familiar tem golpes com podão e cabeça rasgada

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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GCM Charqueada
Um dos homens teve a cabeça rasgada durante a briga.
Um dos homens teve a cabeça rasgada durante a briga.

  Uma discussão entre familiares terminou em agressão e mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) na região do hospital de Charqueada.

Os agentes Macaúba e GCM Alto, na VTR 07, com apoio da VTR 04, foram acionados após uma enfermeira da unidade pedir ajuda para atender a ocorrência.

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Ao chegarem ao local, os guardas encontraram um homem caído ao solo, desorientado e com escoriações no rosto. Segundo os relatos, o desentendimento familiar teria evoluído para agressões físicas, com a utilização de um podão, seguida de luta corporal.

As partes envolvidas foram encaminhadas para atendimento médico e permaneceram sob observação na unidade.

Diante da situação, a GCM acionou a Polícia Civil. Por determinação da autoridade policial, os envolvidos e a ocorrência foram encaminhados à Delegacia de Polícia de São Pedro, onde o caso foi apresentado para as providências de polícia judiciária.

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