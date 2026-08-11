A Prefeitura de Piracicaba realizou, na tarde de sexta-feira (7), a formatura do GCEP (Guarda Civil Educação é Prevenção), programa que reuniu 234 estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental de quatro escolas da rede municipal.

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A cerimônia aconteceu no anfiteatro da Secretaria Municipal de Educação e contou com a presença dos alunos, guardas educadores e autoridades municipais.