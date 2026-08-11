A Prefeitura de Piracicaba realizou, na tarde de sexta-feira (7), a formatura do GCEP (Guarda Civil Educação é Prevenção), programa que reuniu 234 estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental de quatro escolas da rede municipal.
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A cerimônia aconteceu no anfiteatro da Secretaria Municipal de Educação e contou com a presença dos alunos, guardas educadores e autoridades municipais.
Participaram desta edição estudantes das escolas municipais Professora Antonia Benedita Eugênio, Professor Irineu Humberto Packer, João Oriani e Professora Olívia Caprânico. Durante o primeiro semestre, as atividades foram conduzidas pelos guardas educadores Lorival Siqueira, Luciane Tovar, Marblex Almeida dos Santos, Ricardo Mendes Bezerra e Edmar Messias.
O GCEP é desenvolvido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio do Pelotão Escolar da Guarda Civil Metropolitana, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. O programa tem como objetivo contribuir para a formação cidadã dos estudantes, com atividades voltadas à prevenção, ao respeito e à convivência em sociedade.
A cerimônia teve início com uma apresentação da Banda da Guarda Civil Metropolitana. Na sequência, os estudantes receberam os certificados de conclusão do programa.
Também foram anunciadas as escolas vencedoras do concurso de redação realizado durante as atividades. Como premiação, cada uma das quatro escolas participantes recebeu um computador completo.
A mesa de abertura contou com a presença do comandante da Guarda Civil Metropolitana, Marcos Pavanello Rodrigues; do secretário de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, Odair Melo, que representou o prefeito Helinho Zanatta; e da secretária de Educação, Juliana Vicentin.
Formação cidadã
Criado em 22 de novembro de 2012, na Escola Municipal Professora Edilene Marli Borghesi, o GCEP trabalha temas relacionados à prevenção e à formação cidadã, entre eles bullying, violência intrafamiliar, segurança pessoal, drogas, cidadania, uso seguro da internet, inclusão e respeito.
As atividades são desenvolvidas de acordo com a faixa etária dos estudantes, utilizando metodologias que estimulam a reflexão, o diálogo e a participação. A proposta é contribuir para a construção de valores e atitudes que favoreçam a convivência respeitosa e a prevenção de situações de risco.