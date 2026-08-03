A 3ª edição da Rota do Trabalho e Empreendedorismo vai oferecer mais de 800 vagas de trabalho nesta quarta-feira (12), em Piracicaba. O evento será realizado das 9h às 12h, na Praça José Bonifácio, no Centro, com entrada gratuita.

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Promovida pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, a iniciativa faz parte da programação oficial dos 259 anos do município.