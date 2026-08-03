11 de agosto de 2026
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EMPREGO

3ª Rota do Trabalho oferece mais de 800 vagas em Piracicaba

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Deiliane participou da 1ª edição da Rota do Trabalho; candidatos devem levar várias cópias do currículo atualizado.
Deiliane participou da 1ª edição da Rota do Trabalho; candidatos devem levar várias cópias do currículo atualizado.

A 3ª edição da Rota do Trabalho e Empreendedorismo vai oferecer mais de 800 vagas de trabalho nesta quarta-feira (12), em Piracicaba. O evento será realizado das 9h às 12h, na Praça José Bonifácio, no Centro, com entrada gratuita.

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Promovida pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, a iniciativa faz parte da programação oficial dos 259 anos do município.

Os candidatos devem comparecer ao local com várias cópias do currículo atualizado para entregar diretamente nos estandes das empresas participantes.

Além das oportunidades de emprego, a ação contará com vagas de estágio e aprendizagem, além de cursos gratuitos de qualificação profissional.

Entre as funções disponíveis estão ajudante e operador de produção, mecânico diesel, garçom, balconista, açougueiro, motorista, analista de orçamentos, repositor, operador de caixa, operador de empilhadeira, auxiliar de logística, torneiro mecânico, operador de torno CNC, caldeireiro, soldador, auxiliar administrativo, recepcionista, auxiliar de qualidade, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção, cuidador de idosos, auxiliar de enfermagem, atendente de restaurante, farmacêutico e auxiliar de laboratório.

Também serão disponibilizadas vagas afirmativas destinadas a pessoas com deficiência (PCDs).

As oportunidades abrangem empresas de diferentes segmentos, entre eles indústria, setor automotivo, alimentação, comércio, logística, saúde, educação, limpeza e serviços.

Segundo o prefeito Helinho Zanatta, a geração de empregos é uma das prioridades da administração municipal. Para ele, a oferta de mais de 800 vagas em um único evento demonstra o crescimento da cidade, a atração de investimentos e a criação de novas oportunidades.

Serviço

3ª Rota do Trabalho e Empreendedorismo
Data: quarta-feira, 12 de agosto
Horário: das 9h às 12h
Local: Praça José Bonifácio, Centro, Piracicaba
Entrada: gratuita

Os participantes devem levar várias cópias do currículo atualizado para entregar nos estandes das empresas.

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