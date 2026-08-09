O tempo virou e o cenário é de atenção em Piracicaba. Grandes nuvens carregadas avançam sobre a cidade neste início de noite de domingo (9), acompanhadas de rajadas de vento e possibilidade de temporal a qualquer momento.

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O céu escuro e a rápida mudança nas condições do tempo aumentam a preocupação com a ocorrência de chuva intensa, rajadas de vento, raios e até pontos de alagamento, embora, apenas uma garoa tenha caído até o momento.