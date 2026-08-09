09 de agosto de 2026
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FECHOU O TEMPO

Nuvens carregadas avançam sobre Piracicaba neste domingo

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudinho Coradini/Agência P1
As nuvens escuras com ventos forte deixaram o piracicabano em alerta.
As nuvens escuras com ventos forte deixaram o piracicabano em alerta.

  O tempo virou e o cenário é de atenção em Piracicaba. Grandes nuvens carregadas avançam sobre a cidade neste início de noite de domingo (9), acompanhadas de rajadas de vento e possibilidade de temporal a qualquer momento.

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O céu escuro e a rápida mudança nas condições do tempo aumentam a preocupação com a ocorrência de chuva intensa, rajadas de vento, raios e até pontos de alagamento, embora, apenas uma garoa tenha caído até o momento.

Com essa possibilidade de temporal, moradores estão em alerta, principalmente em áreas sujeitas a alagamentos. Com o vento forte, é preciso atenção aos locais com árvores e estruturas que possam oferecer risco de queda.

 O domingo de comemoração do dia dos pais foi quente em Piracicaba, com máximas de 31⁰ e 32⁰. A tendência é uma pequena queda na temperatura neste início de semana.

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