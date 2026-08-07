A Câmara Municipal de Piracicaba inicia, nesta segunda-feira (10), o Gabinete Itinerante, programa que levará vereadores e a estrutura do Poder Legislativo a diferentes regiões do município para ampliar o diálogo com a população. A primeira edição será realizada no Distrito de Anhumas, com atendimento aos moradores durante a manhã e atividades de educação cidadã para estudantes no período da tarde.

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O atendimento à população ocorrerá das 9h às 12h, na área em frente à Escola Municipal Maximiano Fermino Gil, localizada na estrada Dr. Plínio Alves de Moraes, 80. Durante a ação, os moradores poderão apresentar sugestões, encaminhar demandas, conversar diretamente com os vereadores e contribuir com propostas relacionadas ao desenvolvimento do município e ao orçamento público.