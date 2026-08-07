08 de agosto de 2026
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DIÁLOGO

Câmara estreia projeto para ouvir demandas dos moradores

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Primeira edição do Gabinete Itinerante será realizada nesta segunda-feira (10), no Distrito de Anhumas, com atendimento aos moradores pela manhã.
Primeira edição do Gabinete Itinerante será realizada nesta segunda-feira (10), no Distrito de Anhumas, com atendimento aos moradores pela manhã.

A Câmara Municipal de Piracicaba inicia, nesta segunda-feira (10), o Gabinete Itinerante, programa que levará vereadores e a estrutura do Poder Legislativo a diferentes regiões do município para ampliar o diálogo com a população. A primeira edição será realizada no Distrito de Anhumas, com atendimento aos moradores durante a manhã e atividades de educação cidadã para estudantes no período da tarde.

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O atendimento à população ocorrerá das 9h às 12h, na área em frente à Escola Municipal Maximiano Fermino Gil, localizada na estrada Dr. Plínio Alves de Moraes, 80. Durante a ação, os moradores poderão apresentar sugestões, encaminhar demandas, conversar diretamente com os vereadores e contribuir com propostas relacionadas ao desenvolvimento do município e ao orçamento público.

Criado a partir de uma sugestão apresentada à Mesa Diretora da Câmara, o programa foi aprovado por unanimidade por meio do projeto de Resolução 8/2025. A iniciativa está estruturada em três pilares: aproximar o cidadão do poder público, estimular a participação cívica e fortalecer a fiscalização e a transparência das ações municipais.

Segundo o presidente da Câmara, vereador Rerlison Rezende (PSDB), conhecido como Relinho, o objetivo é ampliar a presença do Legislativo nos bairros e distritos. “Queremos uma Câmara presente, que não espere apenas que o cidadão venha até nós. Além de facilitar o acesso da população aos vereadores, o Gabinete Itinerante busca incentivar moradores, associações de bairro e entidades da sociedade civil a contribuírem com ideias legislativas”, afirmou.

O programa também permitirá que os parlamentares acompanhem de perto as condições da infraestrutura, dos serviços públicos e das obras realizadas nas diferentes regiões da cidade. Para Relinho, a aproximação com os moradores contribui para transformar as demandas apresentadas em encaminhamentos concretos.

De acordo com a Resolução 9/2025, a Câmara contará com estrutura para atendimento local e estabelecerá um sistema de revezamento entre os vereadores para a realização das visitas. Conforme a disponibilidade, o Legislativo também poderá utilizar um veículo adaptado para apoiar as atividades do programa.

CÂMARA VAI À ESCOLA

Após o atendimento aos moradores, a programação segue à tarde com uma edição do projeto Câmara vai à Escola, a partir das 12h30, na Escola Estadual Felipe Cardoso, também localizada na estrada Dr. Plínio Alves de Moraes, 20.

A atividade será voltada aos estudantes e contará com palestras sobre o funcionamento do sistema político brasileiro, além de uma sessão legislativa fictícia. A proposta é permitir que os alunos conheçam, na prática, as etapas de apresentação, discussão e votação de projetos no Poder Legislativo.

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