A aposentada Maria Aparecida Gregório, a Dona Cida, já se prepara para mais uma Festa do Dia das Crianças no Glebas Califórnia, em Piracicaba. O evento será realizado no dia 12 de outubro, a partir das 12h, na casa dela, na rua Maceió, 507, e, neste ano, a organização conta novamente com a ajuda de doadores.

A programação segue o formato tradicional da festa. O encontro começa com a oração do Terço e, depois, as crianças participam do almoço e das atividades preparadas por Dona Cida. Haverá também pipoca, sorvete e brinquedos para as crianças brincarem no local. Ao final, elas recebem brinquedos.

Para manter a celebração, Dona Cida está arrecadando brinquedos e valores em dinheiro. As doações ajudam na compra dos itens necessários para preparar a festa e garantir a participação das crianças. Quem quiser contribuir pode entrar em contato com a filha de Dona Cida, Nanci, pelo telefone (19) 98247-0012. Ela orientará os interessados sobre como realizar as doações.