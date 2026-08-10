A aposentada Maria Aparecida Gregório, a Dona Cida, já se prepara para mais uma Festa do Dia das Crianças no Glebas Califórnia, em Piracicaba. O evento será realizado no dia 12 de outubro, a partir das 12h, na casa dela, na rua Maceió, 507, e, neste ano, a organização conta novamente com a ajuda de doadores.
A programação segue o formato tradicional da festa. O encontro começa com a oração do Terço e, depois, as crianças participam do almoço e das atividades preparadas por Dona Cida. Haverá também pipoca, sorvete e brinquedos para as crianças brincarem no local. Ao final, elas recebem brinquedos.
Para manter a celebração, Dona Cida está arrecadando brinquedos e valores em dinheiro. As doações ajudam na compra dos itens necessários para preparar a festa e garantir a participação das crianças. Quem quiser contribuir pode entrar em contato com a filha de Dona Cida, Nanci, pelo telefone (19) 98247-0012. Ela orientará os interessados sobre como realizar as doações.
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UMA TRADIÇÃO DE MAIS DE 40 ANOS
A relação de Dona Cida com a festa começou há mais de quatro décadas, depois de uma promessa feita por ela. Segundo contou ao Jornal de Piracicaba em anos anteriores, após alcançar uma graça, decidiu dedicar o Dia das Crianças a uma celebração para os pequenos do Glebas Califórnia. Desde então, o que nasceu como uma forma de agradecer se transformou em uma tradição que se repete todos os anos.
Para manter a festa, Dona Cida dedica parte do ano à preparação e também conta com a solidariedade de moradores e comerciantes. A iniciativa é custeada com recursos próprios e com doações, que ajudam a garantir desde os alimentos até os brinquedos entregues às crianças.