O primeiro porco clonado do Brasil morreu no fim de julho, aos quase quatro meses de vida. Criado em Piracicaba, o animal fazia parte de uma pesquisa da Universidade de São Paulo (USP) voltada ao desenvolvimento de técnicas que, no futuro, poderão permitir o uso de órgãos de suínos em transplantes para seres humanos.

A morte foi divulgada pelo G1, que ouviu o professor Ernesto Goulart, do Instituto de Biociências da USP e responsável pelo projeto. Segundo o pesquisador, o fim do animal estava previsto no protocolo da pesquisa, mas acabou sendo antecipado em cerca de dois meses devido às dificuldades financeiras enfrentadas pela equipe.

Mesmo com a antecipação, o clone havia cumprido a principal missão da primeira etapa do estudo. Durante os meses de acompanhamento, os pesquisadores avaliaram seu desenvolvimento e suas condições de saúde. O animal apresentou evolução considerada satisfatória e foi considerado saudável pela equipe.