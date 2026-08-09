Uma briga entre vizinhos terminou em uma sequência de agressões, ameaças e danos ao patrimônio na tarde desta sexta-feira (7), em um condomínio localizado na Rua dos Mandis, no bairro Jupiá, em Piracicaba.
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A Guarda Civil Metropolitana foi acionada pela Central de Operações para atender uma ocorrência de desinteligência entre moradores. Uma equipe da Patrulha Maria da Penha foi até o local, com apoio de outra viatura.
Segundo o relato apresentado aos agentes, a confusão começou quando um morador saiu do apartamento para passear com seus dois cães da raça Fox Paulistinha. No estacionamento, os animais teriam sido atacados por um gato de grande porte, de cor cinza, pertencente a outro morador do condomínio.
O proprietário dos cães teria recolhido os animais para o apartamento e, posteriormente, retornado ao local carregando um rodo. Nesse momento, segundo seu relato, o dono do gato apareceu acompanhado dos dois filhos e teria feito ameaças de esfaqueá-lo.
O morador disse aos guardas que não chegou a ver uma faca, mas teria interpretado o gesto de colocar a mão na cintura como uma possível tentativa de sacar uma arma. Com medo, ele atingiu o homem com o rodo e deixou o local.
De acordo com o síndico, o proprietário do gato sofreu um ferimento na orelha e deixou o condomínio para procurar atendimento médico.
A confusão, porém, não terminou ali.
Ainda conforme o relato do síndico, depois de retornar ao condomínio, o homem teria arrombado a porta do apartamento do vizinho, danificando a fechadura e a estrutura.
Dentro do imóvel, ele teria quebrado um celular e uma televisão, além de soltar os cães que estavam presos.
A motocicleta do morador também teria sido alvo de vandalismo. Uma Honda CBX 250 Twister, vermelha, teve o tanque perfurado, provocando vazamento de combustível, além de danos nas carenagens e no guidão. Os estragos foram registrados em fotografias anexadas à ocorrência.
O proprietário dos cães não apresentava ferimentos aparentes e recusou atendimento médico. O dono do gato não estava mais no condomínio, pois havia seguido para um hospital, e sua versão dos fatos não pôde ser registrada naquele momento.
O morador que estava no local recusou ser levado pela Guarda Civil ao Plantão Policial e informou que compareceria por conta própria, acompanhado do companheiro.
As partes e o síndico receberam orientações sobre os procedimentos legais e administrativos. O caso deverá ser apurado pelas autoridades.