Uma briga entre vizinhos terminou em uma sequência de agressões, ameaças e danos ao patrimônio na tarde desta sexta-feira (7), em um condomínio localizado na Rua dos Mandis, no bairro Jupiá, em Piracicaba.

A Guarda Civil Metropolitana foi acionada pela Central de Operações para atender uma ocorrência de desinteligência entre moradores. Uma equipe da Patrulha Maria da Penha foi até o local, com apoio de outra viatura.

Segundo o relato apresentado aos agentes, a confusão começou quando um morador saiu do apartamento para passear com seus dois cães da raça Fox Paulistinha. No estacionamento, os animais teriam sido atacados por um gato de grande porte, de cor cinza, pertencente a outro morador do condomínio.

O proprietário dos cães teria recolhido os animais para o apartamento e, posteriormente, retornado ao local carregando um rodo. Nesse momento, segundo seu relato, o dono do gato apareceu acompanhado dos dois filhos e teria feito ameaças de esfaqueá-lo.