Uma onda de calor está prevista para chegar a Piracicaba nesta semana, com início a partir de quinta-feira (13). A previsão indica elevação gradual das temperaturas ao longo dos próximos dias, após o município registrar um começo de semana com temperaturas mais baixas e maior umidade no ar.
No início da semana, a presença de ar mais úmido e frio deve manter as temperaturas em níveis mais baixos. A partir dos próximos dias, porém, a tendência é de mudança nas condições do tempo, com aumento gradual das temperaturas, principalmente durante o período da tarde.
Saiba mais:
A partir de quinta-feira, as temperaturas máximas devem ultrapassar os 31°C em Piracicaba. A previsão é de que os termômetros continuem subindo na sexta-feira (14), com possibilidade de registros ainda mais elevados durante o fim de semana.
Para o sábado (15) e o domingo (16), a previsão aponta o início de um período mais seco e quente no município. As temperaturas podem superar os 35°C, com as maiores marcas concentradas durante as tardes.
Além do aumento da temperatura, a mudança nas condições atmosféricas deve resultar em redução da umidade do ar. O cenário previsto para o fim de semana é de tempo seco, com temperaturas elevadas e sem previsão de chuva.
A ausência de precipitações deve se estender ao longo dos próximos dias, conforme a previsão disponível. Dessa forma, o período entre o fim da semana e o fim de semana deve ser marcado pela combinação de calor e tempo seco em Piracicaba.
A previsão do tempo pode sofrer alterações ao longo dos dias. Por isso, as condições meteorológicas devem ser acompanhadas durante a semana, principalmente diante da elevação prevista nas temperaturas e da redução da umidade do ar.