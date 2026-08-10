No início da semana, a presença de ar mais úmido e frio deve manter as temperaturas em níveis mais baixos. A partir dos próximos dias, porém, a tendência é de mudança nas condições do tempo, com aumento gradual das temperaturas, principalmente durante o período da tarde.

Uma onda de calor está prevista para chegar a Piracicaba nesta semana, com início a partir de quinta-feira (13). A previsão indica elevação gradual das temperaturas ao longo dos próximos dias, após o município registrar um começo de semana com temperaturas mais baixas e maior umidade no ar.

A partir de quinta-feira, as temperaturas máximas devem ultrapassar os 31°C em Piracicaba. A previsão é de que os termômetros continuem subindo na sexta-feira (14), com possibilidade de registros ainda mais elevados durante o fim de semana.

Para o sábado (15) e o domingo (16), a previsão aponta o início de um período mais seco e quente no município. As temperaturas podem superar os 35°C, com as maiores marcas concentradas durante as tardes.

Além do aumento da temperatura, a mudança nas condições atmosféricas deve resultar em redução da umidade do ar. O cenário previsto para o fim de semana é de tempo seco, com temperaturas elevadas e sem previsão de chuva.