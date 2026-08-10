A pressão que a Apeoesp desenvolveu, juntamente com o mandato da deputada estadual Professora Bebel (PT), forçou o governo estadual a garantir o pagamento dos quinquênios e sexta-parte já com acerto do descongelamento no próximo mês de setembro.
A informação é da deputada estadual Professora Bebel (PT), primeira presidenta licenciada da Apeoesp, que recebeu esta garantia em reunião com o secretário executivo da Secretaria Estadual da Educação, Vinícius Neiva, no último dia três.
De acordo com o secretário, os pagamentos começam a ser feitos na folha de setembro, com retroatividade a 13 de janeiro de 2026, cumprindo a Lei Complementar 226/2026, sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
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“Finalmente, conquistamos o pagamento deste direito de cada professor e professora, mas a nossa luta segue pelo pagamento dos valores retroativos”, diz Bebel.
É que na reunião com o secretário executivo, quando a deputada Professora Bebel e a diretoria da Apeoesp também cobraram o pagamento dos valores retroativos do tempo de serviço descongelado da pandemia, o secretário alegou que o governo estadual não pode encaminhar projeto neste sentido à Assembleia Legislativa, neste momento, devido à legislação eleitoral e que o assunto está sendo debatido no governo.