10 de agosto de 2026
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VITÓRIA DOS DOCENTES

Apeoesp e Bebel garantem quinquênios e sexta-parte a professores

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A diretoria da Apeoesp e a deputada Professora Bebel em reunião na Secretaria Estadual da Educação quando foi garantido o pagamento
A diretoria da Apeoesp e a deputada Professora Bebel em reunião na Secretaria Estadual da Educação quando foi garantido o pagamento

A pressão que a Apeoesp desenvolveu, juntamente com o mandato da deputada estadual Professora Bebel (PT), forçou o governo estadual a garantir o pagamento dos quinquênios e sexta-parte já com acerto do descongelamento no próximo mês de setembro.

A informação é da deputada estadual Professora Bebel (PT), primeira presidenta licenciada da Apeoesp, que recebeu esta garantia em reunião com o secretário executivo da Secretaria Estadual da Educação, Vinícius Neiva, no último dia três. 

De acordo com o secretário, os pagamentos começam a ser feitos na folha de setembro, com retroatividade a 13 de janeiro de 2026, cumprindo a Lei Complementar 226/2026, sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

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“Finalmente, conquistamos o pagamento deste direito de cada professor e professora, mas a nossa luta segue pelo pagamento dos valores retroativos”, diz Bebel. 

É que na reunião com o secretário executivo, quando a deputada Professora Bebel e a diretoria da Apeoesp também cobraram o pagamento dos valores retroativos do tempo de serviço descongelado da pandemia, o secretário alegou que o governo estadual não pode encaminhar projeto neste sentido à Assembleia Legislativa, neste momento, devido à legislação eleitoral e que o assunto está sendo debatido no governo.

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