A pressão que a Apeoesp desenvolveu, juntamente com o mandato da deputada estadual Professora Bebel (PT), forçou o governo estadual a garantir o pagamento dos quinquênios e sexta-parte já com acerto do descongelamento no próximo mês de setembro.

A informação é da deputada estadual Professora Bebel (PT), primeira presidenta licenciada da Apeoesp, que recebeu esta garantia em reunião com o secretário executivo da Secretaria Estadual da Educação, Vinícius Neiva, no último dia três.

De acordo com o secretário, os pagamentos começam a ser feitos na folha de setembro, com retroatividade a 13 de janeiro de 2026, cumprindo a Lei Complementar 226/2026, sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.