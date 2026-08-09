Faleceu ontem, nesta cidade, contava 55 anos, filho dos finados Sr. Belmiro da Silva Leme e da Sra. Noemi dos Santos Leme; deixa o filho Gustavo do Prado Leme. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 85 anos, filho dos finados Sr. Marcellino Bellini e da Sra. Thereza Colletti, era casado com a Sra. Maria Helena Storel Bellini; deixa os filhos: Elaine Cristina Bellini Dias, casada com o Sr. Eduardo Moraes Dias; Lucilene Aparecida Bellini de Oliveira, casada com o Sr. Geraldo Edson de Oliveira e Nivaldo Jose Bellini, casado com a Sra. Eliana Sandra Scarpari Bellini. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Benedita Lourdes Pinto

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Antonio Pinto e da Sra. Angelina Saia Pinto; deixa os filhos: Andiara Paula Piccoli, casada com o Sr. Celso Donizete Violin; Amanda Patricia Zem, casada com o Sr. Marcelo Samuel Zem e João Henrique Pinto. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.