Sr. Ailton da Silva Leme
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 55 anos, filho dos finados Sr. Belmiro da Silva Leme e da Sra. Noemi dos Santos Leme; deixa o filho Gustavo do Prado Leme. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Angelo Bellini
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 85 anos, filho dos finados Sr. Marcellino Bellini e da Sra. Thereza Colletti, era casado com a Sra. Maria Helena Storel Bellini; deixa os filhos: Elaine Cristina Bellini Dias, casada com o Sr. Eduardo Moraes Dias; Lucilene Aparecida Bellini de Oliveira, casada com o Sr. Geraldo Edson de Oliveira e Nivaldo Jose Bellini, casado com a Sra. Eliana Sandra Scarpari Bellini. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Benedita Lourdes Pinto
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Antonio Pinto e da Sra. Angelina Saia Pinto; deixa os filhos: Andiara Paula Piccoli, casada com o Sr. Celso Donizete Violin; Amanda Patricia Zem, casada com o Sr. Marcelo Samuel Zem e João Henrique Pinto. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Celina Aparecida Ferraz
Faleceu na cidade de Rio Claro/SP, contava 59 anos, filha dos finados Sr. Octavio Ferraz e da Sra. Elza da Silva Ferraz; deixa a filha Renata Ferraz da Silva, netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Engenheiro Civil: Sr. João Tacla Junior
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. João Tacla e da Sra. Catarina C. Tacla, era casado com a Sra. Maria Cristina Succar Tacla; deixa os filhos: Melissa Succar Tacla; Tatiana Succar Tacla, casada com o Sr. Sergio Nicolas Rumolo e João Fernando Succar Tacla, casado com a Sra. Renata Coradini Marcondes de Almeida. Deixa os netos Nina e João Lucas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "06", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Maria Jose Dorta Ribeiro
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 64 anos, filha dos finados Sr. Lazaro Oliveira Dorta e da Sra. Nazaria de Lourdes Dorta, era casada com o Sr. Valcir Valota Ribeiro; deixa os filhos: Amanda Heloisa Ribeiro, casada com o Sr. Rodrigo Gomes de Campos e Valcir Valota Ribeiro Junior, casado com a Sra. Bianca Marquesin de Souza. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h00 às 17h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sra. Marilene Zaghi da Silva
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos finados Sr. Oswaldo Zagui e da Sra. Luiza de Oliveira Zagui, era viúva do Sr. Heraldo Francisco da Silva; deixa os filhos: Wagner, casado com a Sra. Eliana; Agnaldo, falecido; Rinaldo, falecido e Amauri, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.