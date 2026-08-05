Apesar do avanço dos registros, o número de denúncias formalizadas permanece inferior ao total de violações. Entre janeiro e julho deste ano, foram registradas 97 denúncias, que resultaram em 75 protocolos de atendimento pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. No mesmo período de 2025, haviam sido contabilizadas 88 denúncias e 65 protocolos.

Piracicaba registrou um aumento de 40,2% nas violações de direitos contra mulheres entre janeiro e julho de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania mostram que foram contabilizadas 596 violações, contra 425 nos sete primeiros meses de 2025. Os registros englobam diferentes formas de violência e violações de direitos, como agressões físicas e psicológicas, maus-tratos, exploração sexual, tráfico de pessoas e outras ocorrências.

Os dados ganham ainda mais destaque durante o Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. A mobilização faz referência ao mês em que foi sancionada a Lei Maria da Penha, principal instrumento de combate à violência doméstica e familiar no Brasil, que completa 20 anos em 2026.

Para a advogada e professora Thais Progete, o crescimento dos casos reforça a necessidade de ampliar o acesso das vítimas à informação, aos canais de denúncia e aos serviços de proteção. Segundo ela, a violência contra a mulher provoca impactos na saúde física e mental, além de comprometer a autonomia, a segurança e a qualidade de vida das vítimas.

O cenário observado em Piracicaba acompanha a tendência estadual. Em São Paulo, foram registradas 64.957 violações de direitos contra mulheres entre janeiro e julho de 2026, alta de 19,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram contabilizadas 54.443 ocorrências.

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