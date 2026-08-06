As viaturas 04, 03 e 06 da Guarda Municipal foram acionadas via CCO 153 para atender um desentendimento entre um casal. Chegando no local, os agente encontraram um homem ensanguentado com golpes de faca.Contra ele já existia medida protetiva em favor da companheira.

A madrugada de segunda-feira foi de tensão na Avenida Cascata Dourada, nº 726, em São Pedro, na região de Piracicaba.

Juliane disse que estava dormindo quando viu o homem pular o muro e entrar na casa por volta das 23h30. Segundo ela, não moram juntos, ele queria reatar e foi para tentando um abraço.

Com medo, ela pegou a faca que guardava embaixo do travesseiro e desferiu vários golpes. Ao ser questionada sobre a quantidade de golpes, ela disse que está cansada dessa situação.

Já o homem disse que mora com a companheira e só estava encaixotando as coisas para mudar. Ele alegou que a mulher começou a briga acusando ele de roubar a chave do carro. E que ela partiu para cima com a faca sem chance de reação.