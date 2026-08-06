07 de agosto de 2026
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TENSÃO NA RUA

Mulher é perseguida por indivíduo perto de terminal em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pira1
A GCM prendeu o indivíduo na via pública.
A GCM prendeu o indivíduo na via pública.

 Era 7h39 desta terça-feira (5), quando a Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Metropolitana recebeu chamado em via pública perto do Terminal da Paulicéia.

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A equipe da VTR 040 - GC Russo e GCF Fernanda - com apoio das VTRs 049 e 090, chegou no local e viu um homem cercando a vítima na rua.

Na abordagem, a mulher relatou a perseguição do indivíduo desde a Casa de Passagem. 

 Sem conversa. Os guardas separaram os dois e levaram o homem direto para a delegacia, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante por ameaça. O homem ficou preso, à disposição da Justiça e um boletim foi registrado.

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