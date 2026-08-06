Era 7h39 desta terça-feira (5), quando a Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Metropolitana recebeu chamado em via pública perto do Terminal da Paulicéia.

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A equipe da VTR 040 - GC Russo e GCF Fernanda - com apoio das VTRs 049 e 090, chegou no local e viu um homem cercando a vítima na rua.