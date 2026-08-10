Nesta semana, aconteceu no Clube Recreativo dos Metalúrgicos, o momento comemorativo dos 12 anos de história do projeto Sorriso Cidadão, o trailer odontológico que realiza sem custos ao beneficiado, tratamento para crianças em idade escolar, entidades e corporação de segurança.

O projeto é uma iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região, apoiado pela Hyundai e fornecedores do Parque Automotivo, tendo como parceiras as prefeituras de Piracicaba, Rio das Pedras, São Pedro e Águas de São Pedro e a Albus Dente.

No evento que reuniu os representantes das empresas apoiadoras e convidados, o presidente do Sindicato, Wagner da Silveira (Juca), divulgou que em 12 anos de atuação o projeto realizou o total de 85.093 atendimentos.