Nesta semana, aconteceu no Clube Recreativo dos Metalúrgicos, o momento comemorativo dos 12 anos de história do projeto Sorriso Cidadão, o trailer odontológico que realiza sem custos ao beneficiado, tratamento para crianças em idade escolar, entidades e corporação de segurança.
O projeto é uma iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região, apoiado pela Hyundai e fornecedores do Parque Automotivo, tendo como parceiras as prefeituras de Piracicaba, Rio das Pedras, São Pedro e Águas de São Pedro e a Albus Dente.
No evento que reuniu os representantes das empresas apoiadoras e convidados, o presidente do Sindicato, Wagner da Silveira (Juca), divulgou que em 12 anos de atuação o projeto realizou o total de 85.093 atendimentos.
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O presidente Juca, diz que os dados representam a transformação de sorrisos “Apenas no ano de 2025 foram 5.433 atendimentos e o total de 17.352 procedimentos. Resultado para ser comemorado junto aos parceiros que também acreditam no projeto. Além de uma equipe dedicada”.
Além do presidente Juca, compôs a mesa diretora o vice-presidente da Hyundai Motors, Ricardo Martins, o sócio diretor executivo da Albus Dente, Marino Salvatore Pozzi e representando o prefeito Helinho Zanatta, José Luiz Ribeiro, secretário municipal de trabalho, emprego e renda.
Juca disse que neste segundo semestre, o Sorriso Cidadão tem cronograma para atender as escolas das cidades de Piracicaba, Rio das Pedras e Águas de São Pedro “O cronograma é montado juntamente com as secretarias da saúde e educação de cada município. Onde as escolas com mais necessidades de atendimento são mapeadas. E vale lembrar, que em período de férias escolares a ação não para, seguimos com o planejamento para atender corporação de segurança e entidades”.