O 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba já definiu os profissionais que irão compor o Júri de Premiação da edição 2026. A comissão será responsável por analisar os trabalhos selecionados e escolher os vencedores do tradicional evento de humor gráfico. A reunião está marcada para 22 de agosto, às 13h, no Engenho Central.

Promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e do Centro Nacional de Documentação, Pesquisa e Divulgação de Humor Gráfico (Cedhu), o Salão terá a artista plástica e caricaturista finlandesa Synnöve Hilkner como presidente do júri.

A abertura oficial da 53ª edição ocorrerá em 29 de agosto, também no Engenho Central, dentro da programação comemorativa dos 259 anos de Piracicaba.

Comissão reúne nomes do humor e das artes