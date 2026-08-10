O 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba já definiu os profissionais que irão compor o Júri de Premiação da edição 2026. A comissão será responsável por analisar os trabalhos selecionados e escolher os vencedores do tradicional evento de humor gráfico. A reunião está marcada para 22 de agosto, às 13h, no Engenho Central.
Promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e do Centro Nacional de Documentação, Pesquisa e Divulgação de Humor Gráfico (Cedhu), o Salão terá a artista plástica e caricaturista finlandesa Synnöve Hilkner como presidente do júri.
A abertura oficial da 53ª edição ocorrerá em 29 de agosto, também no Engenho Central, dentro da programação comemorativa dos 259 anos de Piracicaba.
Comissão reúne nomes do humor e das artes
O júri desta edição conta com profissionais de diferentes áreas, como cartum, caricatura, quadrinhos, ilustração, design e artes visuais. Além de representantes brasileiros, a comissão terá integrantes da Argentina e do México.
De São Paulo, a ilustradora e quadrinista Helô D’Angelo integra a comissão. Vencedora do Troféu HQ Mix em diferentes categorias, ela desenvolve trabalhos relacionados a tiras e charges políticas, com temas que incluem direitos humanos, cotidiano e saúde mental.
Brasília será representada pela quadrinista e ilustradora Cecília Ramos, conhecida como Cartumante. Formada pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (EBA/UFRJ), ela é apontada como um dos nomes da nova geração do humor gráfico brasileiro.
Também participa do júri o artista Carlos Ruas, de São Pedro (SP), responsável pela criação dos universos Um Sábado Qualquer, Mundo Avesso e Cães e Gatos. Com 15 anos de carreira, o quadrinista publicou dez livros e acumula premiações na área.
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Participação internacional
O México será representado por Eduardo Galindo Flores, doutor em Metodologia de Ensino e professor do Centro Universitário de Arte, Arquitetura e Design da Universidade de Guadalajara.
Galindo também atua como coordenador-geral do Encontro Internacional de Cartoons e Histórias em Quadrinhos da Feira Internacional do Livro de Guadalajara e já participou de júris internacionais, como o do Festival LEA, realizado em Atenas.
Representando a Argentina está Tute, nome artístico de Juan Matias Loiseau. O quadrinista publica desde 1999 no jornal La Nación e é autor de mais de 20 livros. Seus trabalhos também já foram publicados em países como Espanha, França, México, Colômbia e Brasil.
Outro integrante da comissão é André Hippertt, de Niterói (RJ). Cartunista, chargista, caricaturista e ilustrador, ele é formado em Comunicação Visual pela Escola de Belas Artes da UFRJ e possui especialização em Illustration & Design pelo Poynter Institute for Media Studies, nos Estados Unidos.
Completando o grupo está Paulo Branco, de Campinas (SP), artista plástico, cartunista e professor de desenho e técnicas de pintura. Ao longo da carreira, ilustrou mais de 80 livros de autores como Ziraldo, Chico Anysio e Rubem Alves, além de ter colaborado com publicações como Bundas, Pasquim e Século XXI.
Júri renovado para a edição 2026
O secretário municipal de Cultura, Carlos Beltrame, ressaltou que a composição diversificada do júri contribui para preservar a relevância do Salão Internacional de Humor de Piracicaba no cenário cultural.
Segundo ele, a presença de profissionais de diferentes países e áreas fortalece a avaliação dos trabalhos e reforça o papel do evento na valorização da arte, da liberdade de expressão e da produção cultural.
O diretor do Salão, Junior Kadeshi, também destacou a renovação anual da comissão julgadora. De acordo com ele, a mudança dos integrantes a cada edição permite trazer diferentes perspectivas para a escolha dos premiados.
A avaliação das obras acontecerá antes da abertura oficial do evento, marcada para 29 de agosto, quando o público poderá conhecer os trabalhos selecionados e os vencedores da edição 2026.