10 de agosto de 2026
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NASCIMENTO RARO

VÍDEO: Gêmea nasce empelicada e surpreende com 'pose' das mãos

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
A pequena Lavínia Soares Montaleone nasceu empelicada, ainda envolvida pela bolsa amniótica, e impressionou a família ao aparecer com as mãos apoiadas sob o queixo.
A pequena Lavínia Soares Montaleone nasceu empelicada, ainda envolvida pela bolsa amniótica, e impressionou a família ao aparecer com as mãos apoiadas sob o queixo.

Um nascimento considerado raro chamou a atenção em uma maternidade de Vitória, no Espírito Santo. A pequena Lavínia Soares Montaleone nasceu empelicada, ainda envolvida pela bolsa amniótica, e impressionou a família ao aparecer com as mãos apoiadas sob o queixo.

Lavínia nasceu no dia 27 de julho, junto com o irmão gêmeo, Levi. Os dois vieram ao mundo após 37 semanas e dois dias de gestação, em uma cesariana de emergência.

Momento raro durante o parto

Levi foi o primeiro bebê a nascer. Segundo a mãe, Natália Soares, de 27 anos, a chegada do menino foi marcada pela expectativa. “Assim que me cortaram, vimos a mãozinha dele. É como se ele quisesse sair logo e me encontrar”, contou.

Na sequência, os médicos retiraram Lavínia, que ainda estava completamente envolvida pela bolsa amniótica. Antes de a membrana se romper, a recém-nascida mantinha as duas mãos próximas ao queixo, formando a aparência de uma “pose”.

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O nascimento empelicado ocorre quando o bebê permanece envolto pela bolsa amniótica no momento do parto. Embora seja uma situação incomum, normalmente não representa um problema quando a equipe médica realiza o procedimento de forma adequada.

Bebês passam bem após o nascimento

Depois que Lavínia foi retirada, a bolsa amniótica se rompeu e a bebê começou a chorar. O momento surpreendeu a mãe, que não esperava presenciar uma situação como aquela.

“Eu nunca iria imaginar que ela poderia ter nascido assim, empelicada. Ainda mais com a mãozinha no queixinho”, relatou Natália.

Quase duas semanas após o parto, a família informou que os irmãos gêmeos passam bem

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