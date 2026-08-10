Um nascimento considerado raro chamou a atenção em uma maternidade de Vitória, no Espírito Santo. A pequena Lavínia Soares Montaleone nasceu empelicada, ainda envolvida pela bolsa amniótica, e impressionou a família ao aparecer com as mãos apoiadas sob o queixo.
Lavínia nasceu no dia 27 de julho, junto com o irmão gêmeo, Levi. Os dois vieram ao mundo após 37 semanas e dois dias de gestação, em uma cesariana de emergência.
Momento raro durante o parto
Levi foi o primeiro bebê a nascer. Segundo a mãe, Natália Soares, de 27 anos, a chegada do menino foi marcada pela expectativa. “Assim que me cortaram, vimos a mãozinha dele. É como se ele quisesse sair logo e me encontrar”, contou.
Na sequência, os médicos retiraram Lavínia, que ainda estava completamente envolvida pela bolsa amniótica. Antes de a membrana se romper, a recém-nascida mantinha as duas mãos próximas ao queixo, formando a aparência de uma “pose”.
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O nascimento empelicado ocorre quando o bebê permanece envolto pela bolsa amniótica no momento do parto. Embora seja uma situação incomum, normalmente não representa um problema quando a equipe médica realiza o procedimento de forma adequada.
Bebês passam bem após o nascimento
Depois que Lavínia foi retirada, a bolsa amniótica se rompeu e a bebê começou a chorar. O momento surpreendeu a mãe, que não esperava presenciar uma situação como aquela.
“Eu nunca iria imaginar que ela poderia ter nascido assim, empelicada. Ainda mais com a mãozinha no queixinho”, relatou Natália.
Quase duas semanas após o parto, a família informou que os irmãos gêmeos passam bem