Um nascimento considerado raro chamou a atenção em uma maternidade de Vitória, no Espírito Santo. A pequena Lavínia Soares Montaleone nasceu empelicada, ainda envolvida pela bolsa amniótica, e impressionou a família ao aparecer com as mãos apoiadas sob o queixo.

Lavínia nasceu no dia 27 de julho, junto com o irmão gêmeo, Levi. Os dois vieram ao mundo após 37 semanas e dois dias de gestação, em uma cesariana de emergência.

Momento raro durante o parto

Levi foi o primeiro bebê a nascer. Segundo a mãe, Natália Soares, de 27 anos, a chegada do menino foi marcada pela expectativa. “Assim que me cortaram, vimos a mãozinha dele. É como se ele quisesse sair logo e me encontrar”, contou.