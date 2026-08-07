As obras de revitalização da ciclovia da avenida Cruzeiro do Sul, no bairro Nova Piracicaba, avançaram para uma nova etapa com o início da implantação de faixas elevadas para travessia de pedestres. Os serviços começaram na manhã desta quinta-feira, (6), e integram o pacote de recuperação e modernização do Parque Linear da avenida.
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Executadas pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, as intervenções têm como foco ampliar a segurança dos usuários, melhorar a acessibilidade e qualificar a infraestrutura do espaço público.
As faixas elevadas irão conectar as calçadas à ciclovia, proporcionando travessias mais seguras para pedestres e ciclistas. Na próxima semana, está prevista a instalação de piso intertravado no trecho final da avenida, junto à rampa de acesso ao rio Piracicaba, facilitando a circulação e o embarque de embarcações. O projeto também contempla a instalação de suportes para bicicletas.
A revitalização da ciclovia teve início em março deste ano. Entre os serviços já executados estão o hidrojateamento, a remoção dos trechos deteriorados, a reconstrução da base e a concretagem das áreas danificadas.
Com investimento de R$ 854 mil, as melhorias são financiadas por meio de recursos do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. O convênio foi firmado em 2025 entre a Prefeitura de Piracicaba e o Governo do Estado.
O Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), apoia projetos voltados à reparação de danos coletivos e ao fortalecimento da preservação ambiental, paisagística, turística, histórica, cultural e estética em municípios paulistas.