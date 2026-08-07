08 de agosto de 2026
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REVITALIZAÇÃO

Faixas elevadas reforçam segurança na Cruzeiro do Sul

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Equipes da Prefeitura iniciaram a implantação de faixas elevadas para a travessia de pedestres na ciclovia da avenida Cruzeiro do Sul.
Equipes da Prefeitura iniciaram a implantação de faixas elevadas para a travessia de pedestres na ciclovia da avenida Cruzeiro do Sul.

As obras de revitalização da ciclovia da avenida Cruzeiro do Sul, no bairro Nova Piracicaba, avançaram para uma nova etapa com o início da implantação de faixas elevadas para travessia de pedestres. Os serviços começaram na manhã desta quinta-feira, (6), e integram o pacote de recuperação e modernização do Parque Linear da avenida.

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Executadas pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, as intervenções têm como foco ampliar a segurança dos usuários, melhorar a acessibilidade e qualificar a infraestrutura do espaço público.

As faixas elevadas irão conectar as calçadas à ciclovia, proporcionando travessias mais seguras para pedestres e ciclistas. Na próxima semana, está prevista a instalação de piso intertravado no trecho final da avenida, junto à rampa de acesso ao rio Piracicaba, facilitando a circulação e o embarque de embarcações. O projeto também contempla a instalação de suportes para bicicletas.

A revitalização da ciclovia teve início em março deste ano. Entre os serviços já executados estão o hidrojateamento, a remoção dos trechos deteriorados, a reconstrução da base e a concretagem das áreas danificadas.

Com investimento de R$ 854 mil, as melhorias são financiadas por meio de recursos do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. O convênio foi firmado em 2025 entre a Prefeitura de Piracicaba e o Governo do Estado.

O Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), apoia projetos voltados à reparação de danos coletivos e ao fortalecimento da preservação ambiental, paisagística, turística, histórica, cultural e estética em municípios paulistas.

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