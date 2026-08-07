As obras de revitalização da ciclovia da avenida Cruzeiro do Sul, no bairro Nova Piracicaba, avançaram para uma nova etapa com o início da implantação de faixas elevadas para travessia de pedestres. Os serviços começaram na manhã desta quinta-feira, (6), e integram o pacote de recuperação e modernização do Parque Linear da avenida.

VEJA MAIS :

Executadas pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, as intervenções têm como foco ampliar a segurança dos usuários, melhorar a acessibilidade e qualificar a infraestrutura do espaço público.