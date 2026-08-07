08 de agosto de 2026
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DIA DOS PAIS

Veja 10 restaurantes para celebrar o Dia dos Pais em Piracicaba

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução
Seu pai merece um almoço especial neste domingo. Descubra restaurantes de Piracicaba que podem fazer parte da comemoração.
Seu pai merece um almoço especial neste domingo. Descubra restaurantes de Piracicaba que podem fazer parte da comemoração.

O Dia dos Pais é uma oportunidade para reunir a família e aproveitar um momento especial ao lado de quem sempre esteve presente. Para quem pretende comemorar a data em Piracicaba, a cidade oferece diversas opções gastronômicas, com restaurantes que atendem a diferentes gostos, desde pratos tradicionais e massas até culinária oriental, peixes e opções variadas.

Para ajudar na escolha, confira 10 sugestões de restaurantes em Piracicaba para celebrar o Dia dos Pais com um almoço ou refeição especial em família.

VEJA MAIS:

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Monte Sul

Endereço: R. Santo Antônio, 710 – Centro (Unidade Centro) e Av. Juscelino K. de Oliveira, 764 - Vila Rezende (Unidade JK)

Contato: (19) 3433-6743 ou (19) 9.8860-5345 (WhatsApp) – Unidade Centro / (19) 3413-1300 ou (19) 9.9416-8941 (WhatsApp) – Unidade JK

Horário de Funcionamento: Unidade Centro – Almoço: Segunda a Sexta: das 11:00 às 15:00 / Sábado e Domingo: das 11:00 às 15:30; Jantar: Segunda a Quinta: das 18:00 às 21:30 / Sexta e Sábado: das 18:00 às 22:00 | Unidade JK – Almoço: Segunda a Quinta: das 11:00 às 14:30 / Sexta, Sábado e Domingo: das 11:00 às 15:00

Saiba mais.

Porto do Sol Restaurante

Endereço: Rua do Porto, 1537 - Centro

Contato: (19) 98115-8408 (WhatsApp)

Horário de Funcionamento: Segunda a Quinta: 10h às 16h / Sexta: 10h às 17h / Sábados, Domingos e Feriados: 10h às 18h

Saiba mais.

Restaurante Shynobu

Endereço: Av. Saldanha Marinho, 1822 – Alemães

Contato: (19) 3927-6968 ou (19) 3927-7236 (WhatsApp)

Horário de Funcionamento: Terça a Sexta: das 11h30 às 14h30 e das 18h30 às 23h / Sábado: das 12h às 16h e das 18h30 às 23h / Domingo e feriados: das 12h às 22h30

Saiba mais.

Cantina di Luppi

Endereço: Rua Tiradentes, 613 - Centro

Contato: (19) 99154-7929 (WhatsApp)

Horário de Funcionamento: Segunda: Fechado / Terça a Quinta: 11h30 às 14h30 e 18h30 às 22h30 / Sexta e Sábado: 11h30 às 14h30 e 18h30 às 23h / Domingo: 11h30 às 15h

Saiba mais.

Porto do Norte

Endereço: R. do Rosário, 350 - Centro

Contato: (19) 3377-7410

Horário de Funcionamento: Segunda: 11h às 00h02 / Terça a Quinta: 11h às 00h / Sexta e Sábado: 11h às 1h / Domingo: 11h às 16h

Saiba mais.

Casaretto Pasta & Vinho

Endereço: Rua Aquilino Pacheco, 412 - Cidade Alta

Contato: (19) 3433-6785 (WhatsApp)

Horário de Funcionamento: De Terça a Sexta das 11h às 14h30 e das 18h às 23h / Sábado das 11h às 15h e das 18h às 23h / Domingos das 11h às 15h e das 18h às 22h

Saiba mais.

Restaurante Kobu

Endereço: Av. Brasil, 1215 - Cidade Jardim

Contato: (19) 3927-2660

Horário de Funcionamento: Sábados e Domingo: 11h30 às 15h30 / Terça a Domingo: 18h00 às 00h00

Saiba mais.

Giardino Ristorante

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 2328 - Vila Monteiro

Contato: (19) 3433-7066

Horário de Funcionamento: Segunda, Quarta e Quinta das 11h às 14h30 e das 19h às 22h30 / Sexta das 11h às 14h30 e das 19h às 23h / Sábado das 11h às 15h30 e das 19h às 00h / Domingo das 11h às 15h30

Saiba mais.

Temaki Now

Endereço: Rua Aquilino Pacheco, 120 – Alto

Contato: (19) 98900-2226

Horário de Funcionamento: Segunda-feira: Fechado / Terça a Quinta-feira: Almoço das 12:00 às 15:00 e jantar das 18:00 às 22:00 / Sexta-feira e Sábado: Almoço das 12:00 às 15:00 e jantar das 19:00 às 23:00 / Domingo: Jantar das 18:00 às 22:00

Saiba mais.

Capitão Gancho

Endereço: Rua do porto, 1815, Centro

Contato: (19) 3422-7361 / (19)99675-5357

Horário de Funcionamento: Segunda: Fechado / Terça a Quinta: 11h às 16h / Sexta: 11h às 17h / Sábado e Domingo: 10h30 às 17h

Saiba mais. 

O Dia dos Pais costuma movimentar bastante os restaurantes, especialmente durante o almoço de domingo. Por isso, uma dica é entrar em contato com o estabelecimento escolhido antes da data para verificar a necessidade de reserva, horários de atendimento, sistema de fila de espera e possíveis cardápios ou condições especiais para a ocasião.

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