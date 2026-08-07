O Dia dos Pais é uma oportunidade para reunir a família e aproveitar um momento especial ao lado de quem sempre esteve presente. Para quem pretende comemorar a data em Piracicaba, a cidade oferece diversas opções gastronômicas, com restaurantes que atendem a diferentes gostos, desde pratos tradicionais e massas até culinária oriental, peixes e opções variadas.

Para ajudar na escolha, confira 10 sugestões de restaurantes em Piracicaba para celebrar o Dia dos Pais com um almoço ou refeição especial em família.

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