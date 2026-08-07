Nascido em 16 de junho de 1935, em Ártemis, distrito de Piracicaba, Chaddad era filho de Manoel Chaddad e Angelina Scarpari Chaddad e o caçula de seis irmãos. Ainda jovem, teve contato com diferentes atividades e, ao longo da vida, construiu uma carreira que reuniu arquitetura, urbanismo, administração pública e artes.

Piracicaba perdeu nesta sexta-feira (7) uma de suas figuras ligadas à arquitetura, ao planejamento urbano e à vida pública. O arquiteto e urbanista João Chaddad morreu aos 91 anos, deixando uma trajetória de décadas dedicada à cidade.

Formado em Arquitetura e Urbanismo pelo Mackenzie, Chaddad construiu uma carreira de mais de cinco décadas. Em 2012, ao apresentar a exposição “Coletâneas”, afirmou reunir mais de 300 projetos de sua autoria, entre residências, edifícios, clubes, bibliotecas, igrejas e trabalhos relacionados ao planejamento urbano.

Entre os trabalhos associados ao arquiteto estão projetos de importantes espaços de Piracicaba. A própria Prefeitura registra, por exemplo, sua participação no projeto da Capela do Morador de Rua, no Cemitério da Vila Rezende, inaugurada em 2015. Naquele período, Chaddad também atuava como vice-prefeito.

A relação de Chaddad com o poder público foi extensa. Ele esteve à frente do Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba (IPPLAP), órgão ligado ao desenvolvimento e ao planejamento urbano do município. Registros oficiais também documentam sua atuação como diretor-presidente da instituição.