Piracicaba perdeu nesta sexta-feira (7) uma de suas figuras ligadas à arquitetura, ao planejamento urbano e à vida pública. O arquiteto e urbanista João Chaddad morreu aos 91 anos, deixando uma trajetória de décadas dedicada à cidade.
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Arquitetura e projetos que marcaram a cidade
Nascido em 16 de junho de 1935, em Ártemis, distrito de Piracicaba, Chaddad era filho de Manoel Chaddad e Angelina Scarpari Chaddad e o caçula de seis irmãos. Ainda jovem, teve contato com diferentes atividades e, ao longo da vida, construiu uma carreira que reuniu arquitetura, urbanismo, administração pública e artes.
Formado em Arquitetura e Urbanismo pelo Mackenzie, Chaddad construiu uma carreira de mais de cinco décadas. Em 2012, ao apresentar a exposição “Coletâneas”, afirmou reunir mais de 300 projetos de sua autoria, entre residências, edifícios, clubes, bibliotecas, igrejas e trabalhos relacionados ao planejamento urbano.
Entre os trabalhos associados ao arquiteto estão projetos de importantes espaços de Piracicaba. A própria Prefeitura registra, por exemplo, sua participação no projeto da Capela do Morador de Rua, no Cemitério da Vila Rezende, inaugurada em 2015. Naquele período, Chaddad também atuava como vice-prefeito.
A relação de Chaddad com o poder público foi extensa. Ele esteve à frente do Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piracicaba (IPPLAP), órgão ligado ao desenvolvimento e ao planejamento urbano do município. Registros oficiais também documentam sua atuação como diretor-presidente da instituição.
Sua trajetória política incluiu ainda diferentes funções na administração municipal e a vice-prefeitura. Em 2013, assumiu novamente o cargo de vice-prefeito, na gestão de Gabriel Ferrato, permanecendo na função durante o mandato de 2013 a 2016.
Também se dedicou às artes
Além da arquitetura e da administração pública, Chaddad manteve uma relação próxima com as artes plásticas. Segundo registros do Memorial de Piracicaba, trabalhou principalmente com pintura a óleo sobre tela e teve influência da escola surrealista, explorando formas e diferentes possibilidades de interpretação em suas obras.
A exposição “Coletâneas”, realizada em 2012, também revelou essa trajetória profissional marcada pela diversidade. A mostra reuniu fotografias de projetos desenvolvidos ao longo da carreira e destacou o trabalho do arquiteto em diferentes áreas da arquitetura e do urbanismo.
Poucos dias antes de morrer, Chaddad havia sido homenageado pelo Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP). Ele recebeu a Medalha de Mérito Prudente de Moraes durante as comemorações pelos 259 anos de Piracicaba, em solenidade realizada no início de agosto. A homenagem reconheceu sua contribuição para a cidade e encerra de maneira simbólica uma trajetória de décadas ligada à construção e ao planejamento de Piracicaba.
Velório e Sepultamento
Velório será realizado neste sábado, (8), no Velório da Saudade, Sala 6, com início às 9h.
O sepultamento está marcado para as 15h, no Cemitério Municipal da Saudade.
Familiares e amigos poderão prestar as últimas homenagens durante o período de velório.